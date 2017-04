Carly Rae Jepsen presta su voz a Bleachers en ‘Hate That You Know Me’

El próximo 2 de junio Bleachers lanzará ‘Gone Now’, su segundo álbum de estudio tras ‘Strange Desire’ (2014). Bueno, el tercero si contabilizamos el rework de su debut que pubicó bajo el título de ‘Terrible Thrills Vol. 2’ y en el que contó con una vocalista femenina invitada en cada canción. En aquel participaron artistas del renombe de Sara Bareilles, Charli XCX, Tinashe, Sia, MØ, Susanna Hoffs (The Bangles)… o Carly Rae Jepsen.

Precisamente, la canadiense vuelve a participar en al menos una de las nuevas canciones de este nuevo disco. Se trata de ‘Hate That You Know Me’, un corte de pop con reminiscencias de sonidos 80s que va que ni pintado al estilo de Jepsen, aunque, en este caso, su voz no goza de un gran protagonismo y se limita a aportar algunos coros puntuales. A este tema le antecedió el verdadero single de ‘Gone Now’, una ‘Don’t Take The Money’ coescrita con Lorde en unas sesiones de trabajo conjunto de las que también salieron ‘Green Light’ y Liability’, los dos nuevos singles de la neozelandesa. En las últimas horas, Bleachers ha aparecido en el conocido programa de televisión de Jimmy Kimmel interpretando esa canción en vivo.

Para los despistados, recordamos que Bleachers es el proyecto personal de Jack Antonoff, que fue integrante de los populares fun. (de momento, en un descanso indefinido). Además, Antonoff también es conocido por ser un solicitado compositor (Taylor Swift está entre sus mejores clientes) y por ser pareja de la actriz y guionista Lena Dunham, creadora de la serie ‘Girls’ que, precisamente, decía su definitivo adiós el pasado fin de semana.

1. “Dream of Mickey Mantle”

2. “Goodmorning”

3. “Hate That You Know Me (feat. Carly Rae Jepsen)”

4. “Don’t Take the Money”

5. “All My Heroes”

6. “Everybody Lost Somebody”

7. “Let’s Get Married”

8. “Goodbye”

9. “I Miss Those Days”

10. “Nothing Is U”

11. “I’m Ready to Move On / Mickey Mantle Reprise”

12. “Foreign Girls”