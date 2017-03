‘Green Light’ o la liberación de Lorde

Lorde ha estrenado finalmente ‘Green Light’, el primer single de su nuevo disco, ‘Melodrama’, después de varios avisos. Estamos ante un corte de ritmo contundente y gran estribillo que no tiene tanto que ver con Coldplay y mucho con Robyn o Chvrches, seguramente para alivio de los fans de la neozelandesa.

Lorde presenta además el videoclip de este tema, que ha dirigido Grant Singer y se centra claramente en sus expresivos bailes improvisados, que la cantante realiza encima de un coche, en un cuarto de baño o en una discoteca durante una noche en Los Ángeles. En el vídeo, en el que Lorde aparece incluso asomándose al exterior de un coche en marcha, la autora de ‘Pure Heroine’ parece querer decirnos que se ha hecho mayor y se ha liberado.

Ha producido este tema Jack Antonoff, presente en lanzamientos recientes de Taylor Swift (‘Out of the Woods’) o Sia (‘House on Fire’) y líder de Bleachers.

Lorde ha compartido la portada de ‘Melodrama’, que es un cuadro de Sam Mckinniss. Se ha reservado la fecha de lanzamiento del disco, eso sí.