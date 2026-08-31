El plazo para enviar propuestas a los Grammy terminó el 21 de agosto. Podían entrar discos publicados hasta el 28 de agosto, así que ahora ya está todo en manos de la Academia. Las nominaciones se conocerán en noviembre, pero las primeras predicciones empiezan a dibujar un panorama bastante claro.

Ella Langley parece tener Artista revelación en el bolsillo gracias al enorme éxito de ‘Choosin’ Texas’ en Estados Unidos. Es la gran favorita de una categoría en la que también se espera a Sienna Spiro, Aubrey Hobert y a su hermano Malcolm Todd, Slayyyter, Geese, ADÉLA, Role Model y Dominic Fike. Puede haber alguna sorpresa, pero Langley parte con ventaja.

- Publicidad -

En Grabación y Canción del Año la pelea se la podrían disputar ‘Choosin’ Texas’, ‘Where Is My Husband?‘, ‘The Fate of Ophelia’, ‘I Just Might‘, ‘The Cure‘, ‘The Great Divide’, ‘Stateside’, ‘Dracula‘ y ‘Man I Need’. Todas ellas están entre las canciones que más aparecen en las quinielas.

Con Taylor Swift surge el debate de si ‘I Knew It, I Knew You‘ tiene más posibilidades que ‘The Fate of Ophelia’. Hay quien apuesta claramente por la primera para Canción del Año, aunque resulta raro tratándose de una canción infantil: tendría más sentido en una categoría visual.

- Publicidad -

Donde parece haber bastante menos duda es en Olivia Dean, aunque quizá no tanto en Álbum del Año. ‘Man I Need’ tiene muchas papeletas para aparecer en Canción del Año y ‘The Art of Loving‘ apunta a Mejor Álbum de Pop Vocal. Después de un año enorme, sería raro que la Academia la ignorase.

En Álbum del Año, en cambio, una de las candidaturas que parece más sólida es la de Olivia Rodrigo. Su disco ha tenido el respaldo de la crítica y del público, aunque su problema será decidir cómo repartir sus cartas entre pop y rock/alternativo. En pop tiene a Olivia Dean enfrente y en rock/alternativo puede encontrarse con Phoebe Bridgers. ¿Y repetirá Charli con «MFF» la jugada de ‘brat’, o mejor mandarlo a las categorías alternativas? ¿Sabemos ya si es rock o no?

- Publicidad -

Con Tame Impala ocurre algo parecido. ‘Loser’ podría funcionar en rock/alternativo, mientras que otras canciones pueden buscar hueco en electrónica. Aquí también habrá que decidir dónde poner las mejores cartas. La elección de categoría puede ser casi tan importante como la canción.











Mejor dúo de pop tiene además una candidata que parece especialmente fuerte: ‘Stateside’ de PinkPantheress y Zara Larsson. Tame Impala y Jennie con ‘Dracula’ también pueden estar ahí, igual que Sam Fender y Olivia Dean u Olivia Rodrigo y Robert Smith.

¿Qué hay de Madonna? Nadie sabe si apostará realmente por ‘Danceteria’ o ‘I Feel So Free’ en las categorías solistas. ‘Bring Your Love’ iría a dueto pop. Madonna parece tener posibilidades, sobre todo, en las categorías dance, aunque ahí Slayyyter también aparece entre las apuestas y la competencia en esta categoría puede ser brutal.

‘Dracula’, precisamente, parece demasiado electrónica para encajar cómodamente en pop. Si Tame Impala y Jennie deciden llevarla a Mejor grabación dance, tendrán que enfrentarse a Madonna y Slayyyter.

En R&B también pueden aparecer Kehlani, Bruno Mars y Ravyn Lenae, mientras que queda la incógnita de Ariana Grande. ‘petal’ no es el mejor disco de su carrera, pero eso no significa que vaya a desaparecer de los Grammy. Como mínimo, uno de los dos singles parece tener una nominación asegurada.

En Mejor disco alternativo también pueden entrar Lily Allen, Geese o el disco de Alabama Shakes que acaba de salir, tres nombres que merece la pena vigilar cuando lleguen las nominaciones.

Y luego está Rosalía. ‘LUX‘ merece Álbum del año, no solo una candidatura en las categorías latinas: una nominación en la categoría principal sería la forma lógica de reconocer el alcance que ha tenido el disco. El precedente de Bad Bunny sitúa ‘LUX’ como gran candidato en la categoría más importante.

Falta hasta noviembre, pero la fase realmente importante ya ha terminado. Los artistas ya han decidido qué presentar. Ahora queda descubrir qué ha convencido a los votantes y, sobre todo, quién ha sabido jugar mejor con las categorías.





