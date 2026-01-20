Bruno Mars, top 30 en España con ‘I Just Might’

El número 1 en España continúa perteneciendo a la bachata ‘Dardos’ que Romeo Santos y Prince Royce han conseguido viralizar durante las últimas semanas de 2025. La subida más fuerte es la de Ryan Castro, Kapo y Gangsta con la jamaicana ‘La villa’, que pasa del puesto 33 al puesto 12.

Bruno Mars sí logra hacerse con la entrada más fuerte de la semana, pese a las reticencias que hay en nuestro país a la música en inglés. ‘I Just Might‘ llega al puesto 28 en España. En Reino Unido es número 6 y en Alemania es puesto 12, pero nuestro país no da a este tema su peor dato. Lo nuevo de Bruno Mars queda en posiciones muy modestas en Francia (41) o Italia (60).

- Publicidad -

Volviendo a España, ‘Bienvenida’ de Clarent queda solo un lugar por debajo de Bruno: es top 29. El portorriqueño tiene nuevo disco y sitúa varios temas en la lista, a destacar ‘Love’ en el top 10, o ‘Esta vida’ junto a Morad, que entra en el número 56.

Las entradas se completan con ‘Qué culpa tiene el lunes de no ser un sábado’ de Grecas, en el puesto 44 (este tema comienza haciendo una rima con Ábalos); ‘Pikito’ de Ozuna y Beéle en el 65; y finalmente ‘Netflix and Chill’ de Chris Jedi, Anuel AA y Roa en el 70.









