Sam Smith flopea con su mejor disco, también en España

El podio de la lista de álbumes española se mantiene una semana más sin cambios: Quevedo sigue en el número 1 con ‘El Baifo’, Bad Bunny continúa en el 2 con ‘Debí Tirar Más Fotos’ y Omar Courtz completa el top 3 con ‘Por Si Mañana No Estoy’. Más abajo, la actualidad viene marcada por varias entradas y, sobre todo, por el discreto debut de Sam Smith.

‘Hazel Eyes’ entra en el número 23, un resultado bastante flojo para alguien que hace no tanto colocaba ‘Unholy’ en todas partes. Y conviene recordar que Sam Smith viene de una trayectoria comercial muy potente: su debut, ‘In the Lonely Hour’, fue un auténtico superventas internacional, mientras que ‘Gloria’, publicado en 2023, llegó al número 1 en Reino Unido y al 7 en Estados Unidos.

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Ahora ‘Hazel Eyes’ no ha llegado al top 10 en ningún país: su mejor dato es el 11 en Suiza y en Reino Unido, su principal mercado, se queda en el 21, debido a la falta de singles de éxito. En Estados Unidos ni siquiera se espera que entre en la lista. Hay algún resultado algo mejor, como el 14 en Escocia o el 18 en Alemania, pero es evidente que la era posterior a ‘Unholy’ ha perdido muchísimo fuelle y ‘Hazel Eyes’ no está consiguiendo devolverle el estatus de fenómeno pop.

La mayor entrada de la semana, eso sí, es para ENHYPEN, que coloca ‘The Sin : Bliss’ directamente en el número 20, ayudado por su diversidad de ediciones físicas. El K-pop vuelve así a tener una presencia destacada en la lista española.

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Entre las nuevas entradas aparece además Twenty One Pilots, cuyo ‘More Than We Ever Imagined (Live in Mexico City)’ debuta en el 45. Y hay una reentrada especialmente significativa: The Weeknd vuelve al número 49 con ‘Hurry Up Tomorrow’, coincidiendo con la proximidad de sus conciertos en España, que han dejado impresiones desiguales.





