Enhypen venden otro millón; The Kid Laroi, no

Hits

Entre los escasísimos álbumes exitosos que ha visto de momento este 2026 hay que hablar de ‘The Sin: Vanish’. En verdad, se trata de un EP. De 11 cortes, pero un EP que solo se extiende hasta los 23 minutos de duración. Sus singles suenan a trap (‘Knife’), rap (‘No Way Back’) y R&B (‘Big Girls Don’t Cry’) y ha vuelto a ser un gran éxito para la banda surcoreana.

Número 1 en Corea del Sur, número 2 en el Billboard 200, en Japón o en Francia, además de número 5 en Alemania, Mediatraffic estima que el EP vendió 500.000 unidades en su primera semana, y 400.000 en la segunda. Por tanto, ha rebasado el millón de unidades según lees esto. Otras fuentes elevan lo que vendió en Corea del Sur solo el primer día a 1,6 millones de copias.

Aunque el k-pop suele ser muy «front loaded» (vende casi todo en sus primeras 2 semanas), aunque no vendiera una sola copia más, ya estamos ante uno de los discos más exitosos de 2026. Para que os hagáis una idea, Louis Tomlinson ha vendido tan solo 83.000 copias en su primera semana a nivel mundial, y Robbie Williams, 56.000. Eso sí, España no está respondiendo muy bien a Enhypen: el EP por aquí solo ha sido puesto 85.



Flops

Por el contrario, The Kid Laroi es de los que NO mantiene un público fiel. Su primer disco ‘The First Time’ obtuvo certificaciones de platino u oro en Australia, Canadá, Estados Unidos y plata en Reino Unido. Y eso que no incluyó ‘STAY’, su macrohit junto a Justin Bieber, pero es que el tema de 1 minuto y medio ‘NIGHTS LIKE THIS’ le funcionó también.

Su segundo álbum, que ha publicado en enero, no va a repetir el éxito, a menos que suceda otro milagro. El álbum solo llegó al puesto 6 del Billboard 200 en una semana sin competencia (la tercera semana baja al puesto 170), quedó en el número 22 en Reino Unido (desplomándose la segunda semana hasta el 98) y por ejemplo en Francia nunca pasó del número 196.

Australia fue su mejor mercado por razones evidentes, llegando al top 2, pero incluso en su propio país cayó al puesto 12 después y ahora al 19.

Habiendo vendido 51.000 unidades a nivel global en su primera semana según Mediatraffic, va a tener complicado llegar a las 100.000. Una pena, el neo-soul de ‘RATHER BE’ con Lithe tampoco es lo peor que nos puede venir a la cabeza ahora mismo.

