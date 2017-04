Los Planetas muestran cómo sonarán en la gira que inician esta semana

Los Planetas han subido lo que podríamos llamar el primer vídeo oficial de la era ‘Zona temporalmente autónoma’, que ha vuelto a ser un éxito comercial pese a no alcanzar el número 1 de ventas. Se trata de una grabación en directo en un estudio del Sacromonte llamado La Chumbera. Así, ante una cristalera enorme desde la que puede admirarse una privilegiada vista de La Alhambra de Granada, el grupo comandado por J y Florent interpreta una de sus nuevas canciones, ‘Seguiriya de los 107 Faunos’.

En cuanto a esta canción, como apuntábamos en la crítica de este Disco Recomendado, se basa en realidad en una canción del grupo argentino 107 Faunos, aunque su nombre apunte al palo flamenco. Juan Carlos Bava, líder y compositor de esta banda independiente con 4 álbumes ya publicados, hablaba recientemente con Hoy, un diario de su país, sobre la historia de su encuentro: “Jota, de Los Planetas, me agregó a Facebook y me contó que había grabado un tema que tenía la melodía de ‘Por ir a comprar’, y luego me envió un audio cantando el tema a capela. Era muy lindo. En un principio él la quería grabar con los Faunos, pero unos días más tarde me llamó por teléfono y me preguntó si podía incluir esa canción en el disco nuevo de Los Planetas”.

Pero la curiosidad de este tema no acaba ahí: “Esa canción (‘Por ir a comprar’) está inspirada en Los Planetas, y se lo conté a Jota. Me parece muy loco, porque yo me inspiré en ellos y después terminó volviendo. Los Planetas es mi banda favorita, sin dudas, y los amo desde que un amigo me los hizo escuchar hace más de 10 años. De hecho, todos los días canto en la guitarra un tema de ellos, ‘Si me diste la espalda’. Es el tema con el que me suelto para arrancar con lo mío”.

Volviendo a Los Planetas, esta misma semana comienza la esperada gira por salas que antecede al protagonismo que tendrán en festivales como FIB, Santander Music o Contempopránea. El viernes, día 21 de abril, arrancan con un concierto en la Sala Apolo de Barcelona, teloneados por Karen Koltrane. Seguirán el 27 de abril en el Teatro Circo Price de Madrid (con Apartamentos Acapulco), el 18 de mayo en la sala Moon de Valencia (con Cala Vento) y el 25 de mayo en el Palacio de Congresos de Granada (de nuevo con Apartamentos Acapulco, que publicarán su debut en El Ejército Rojo, precisamente).