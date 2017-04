Los Planetas vuelven a quedarse sin el número 1 en ventas

Los Planetas son conocidos por ser el grupo más popular del indie nacional, muy merecidamente, y pese a haber desarrollado casi toda su carrera de mano de Sony. Sin embargo, el único número 1 en España para Jota continuará siendo una temporada más el single que cantó para La Buena Vida, ‘Los Planetas’. En los años 90 había demasiada competencia en el mercado físico como para que pudieran llegar al primer puesto y después, el grupo ha ido espaciando poco a poco sus discos. Quizá por la ausencia de macrohit tamaño ‘Pesadilla en el parque de atracciones’, quizá por la semana escogida para salir, quizá por la venta por correo o en tienda especializada que no cuenta para Promusicae, su nuevo largo ‘Zona temporalmente autónoma‘ es “sólo” número 2.

‘Pop’ fue número 40 en ventas en 1996, ‘Una semana en el motor de un autobús’ número 20 en 1998, ‘Unidad de desplazamiento’ número 17 en 2000, ‘Encuentros con entidades’ número 5 en 2002, ‘Los Planetas contra la ley de la gravedad’ número 3 en 2004, ‘La leyenda del espacio’ número 8 en 2007 y ‘Una ópera egipcia’ número 2 en 2010, quedando a solo 50 copias del número 1. Desconocemos por cuántas unidades Los Planetas no han arrebatado el top 1 a Sabina, pero vuelven a quedarse sin alcanzar la cima, a diferencia de lo conseguido por Manel, Vetusta Morla, Love of Lesbian y Lori Meyers en los últimos años. #SegundoPremio.

1(1) Joaquín Sabina / Lo niego todo

Sabina mantiene el número 1 por tercera semana consecutiva certificado como platino por la distribución de 40.000 unidades…



2(E) Los Planetas / Zona temporalmente autónoma

… cifra que probablemente cuadriplica lo que Los Planetas puedan distribuir de este álbum. Ni en los mejores tiempos de la industria Los Planetas jamás llegaron a conseguir un disco de oro, aunque sí vendieron lo que hoy equivaldría a uno de ellos (hoy son 20.000 unidades, históricamente eran 50.000).



7(8) Lori Meyers / En la espiral

32(60) Love of Lesbian / El poeta Halley

46(56) Viva Suecia / Otros principios fundamentales

49(70) Los Punsetes / ¡Viva!

97(RE) Exquirla / para quienes aún viven

La entrada de Los Planetas nos recuerda el excelente estado del indiemainstream en nuestro país:

-Lori Meyers siguen en el top 10 en la sexta semana de ‘En la espiral‘ y de hecho suben un puesto.

-Love of Lesbian tienen la subida más importante en copias de la semana con ‘El poeta Halley‘.

-Viva Suecia vuelven al top 50 en la cuarta semana de ‘Otros principios fundamentales‘.

-Los Punsetes alcanzan un nuevo máximo gracias a la llegada a las tiendas del vinilo de ‘¡Viva!‘ y son top 50 por primera vez en su vida.

-Exquirla (Toundra + Niño de Elche) vuelven a la lista tras haber sido top 10 en su semana de salida.

-Izal siguen en el 75 en la 80ª semana de ‘Copacabana‘, The xx están en el 62, y además entra Luis Brea, como podéis comprobar bajo estas líneas.



18(E) Take That / Wonderland

Esta es la primera vez que Take That se han perdido el número 1 en ventas en Reino Unido desde su debut a principios de los 90. Sin embargo, sus ventas han sido más que saludables (más de 100.000 en una semana) y al menos pueden decir que mejoran con ‘Wonderland‘ el dato del anterior ‘III’ en España, pues este no pasaba del puesto 54 en 2014. Corría el mes de noviembre, mucho más competitivo, eso sí.



19(E) James Blunt / The AfterLove

Otro que se ha perdido el número 1 en Reino Unido, y no por culpa solo de Ed Sheeran sino de otros discos aparte, es James Blunt. ‘The Afterlove‘ es número 6 en ese país, el peor dato histórico para Blunt. En España tampoco iguala el puesto 15 del anterior.



31(E) The Jesus and Mary Chain / Damage and Joy

El primer disco en 20 años de The Jesus and Mary Chain no ha sido su mejor entrada en Reino Unido, donde ha quedado en el puesto 16. ‘Darklands’ (1987) llegaba al puesto 5 después de que su excelente debut ‘Psychocandy’ (1985) se transformara en sleeper y disco de oro. Sin embargo, la simple entrada del grupo en España ha de entenderse como todo un triunfo: desde luego en sus inicios el grupo no se asomó por nuestra lista de ventas.



37(E) Txarango / El cor de la terra

Txarango, que han agotado las entradas para verles dos días en el Poble Espanyol, aparecen en el puesto 37. El grupo de mestizaje ha cedido el 50% de los derechos de todas las canciones de este tercer disco a diferentes entidades sociales. ‘Som riu’ fue top 21 en 2014, por lo que esta no es su mejor entrada.



50(E) Paul McCartney / Flowers in the Dirt 2017

Reedición del disco de Macca de 1989 que en su momento fue número 4 en España, aparte de platino en Reino Unido y oro en Estados Unidos. La reedición incluye el disco original y también bonus tracks en forma de demos, un 7″ o un DVD, dependiendo de la que elijas. El primer sencillo fue el conocidísimo ‘My Brave Face’.



56(E) Def Con Dos / #Trending_Distopic

Tibia acogida para el primer disco de Def Con Dos tras la polémica condena a César Strawberry por tuits en los que bromeaba sobre el terrorismo. Si alguien pensaba que la polémica hacía vender discos, una vez más la respuesta es no. Def Con Dos han sido top 50 varias veces en nuestro país y su anterior entrega ‘Dos tenores’ llegaba un pelín más alto, al puesto 53.



94(E) Luis Brea y El Miedo / Usted se encuentra aquí

Luis Brea llega a la lista de ventas por primera vez en su carrera gracias a ‘Usted se encuentra aquí‘, disco liderado por el pepinazo de la “reina del pop”, ‘Nueva generación’.