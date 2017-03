Take That / Wonderland

Con Ed Sheeran llevándoselo calentito en Reino Unido, esta semana Take That tiene complicado conseguir el número uno en álbumes con su nuevo disco, ‘Wonderland’. Si no lo consigue, será la primera vez desde su álbum debut en 1992 que Take That no se hace con el top 1 en las islas, lo cual podría ser indicativo, a su vez, de la baja forma en la que se encuentra el trío tras la marcha de Jason Orange en 2014, de no ser porque vendieron 100.000 copias solo durante el fin de semana. Eso sí, que ‘Giants’, el primer sencillo de este largo, haya desaparecido ya de entre los 100 singles más populares en el país no jugará a favor del futuro del largo. ¿Qué nos encontramos en ‘Wonderland’? Un disco en el que los singles pueden contarse con los dedos de una mano -y el desvergonzadamente obvio llenaestadios de ‘Giants’ no es uno de ellos– y poblado por composiciones inocuas creadas en piloto automático. El tema que titula el disco funciona evocando al Michael Jackson de ‘Off the Wall’ y ‘New Days’ es una balada cautivadora, aunque lastrada por una letra tipo Mr. Wonderful (“podemos acabar lo que empezamos / levántate, un nuevo día ha llegado”) de lo que desafortunadamente se producen numerosos ejemplos a lo largo del disco. Tampoco están mal ‘Lucky Stars’ y su percha electropop -con posible referencia a Daft Punk en su puente- o la intrigante balada final ‘It’s All for You’, pero no hay mucho más que rescatar en un disco de grueso anémico, terriblemente formulaico, sin melodías memorables ni producciones interesantes y tan anodino como sugieren algunos de sus títulos (‘And the Band Plays’, ‘Superstar’). Naturalmente nadie espera música innovadora de Take That, pero el grupo ha sabido mantenerse dignamente estos años y sus fans saben que lo pueden hacer mucho mejor.

Calificación: 4/10

Lo mejor: ‘Wonderland’, ‘New Day’, ‘It’s All for You’

Te gustará si te gusta: lo que suena en la radio

Escúchalo: Spotify