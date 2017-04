Roger Waters también “huele las flores” en su primer disco en 25 años

Hemos visto a Roger Waters girar con ‘The Wall’ y criticar el último disco de Pink Floyd, pero no sacar disco en solitario desde hace 25 años, en concreto desde que editara ‘Amused to Death’ en 1992. Se pondrá solución a esta sequía el próximo 2 de junio cuando edite álbum con nombre apocalítpico marca de la casa, ‘Is This The Life We Really Want?’, producido y mezclado por el “sexto Radiohead” Nigel Godrich y presentado por el single ‘Smell the Roses’, una inequívoca llamada al carpe diem que, no obstante, cuenta con su particular sonido sombrío.

Según la nota de prensa, el nuevo disco de Roger Waters es un “comentario inquebrantable sobre el mundo moderno y la incertidumbre de los nuevos tiempos”. La elección de Trump y una obra radiofónica que había escrito sobre un abuelo y una nieta que investigan el asesinato de niños en una tierra lejana han nutrido las letras del largo. El álbum ha contado con gente como Jonathan Wilson a la guitarra y los teclados, así como con la voz de Lucius.

Como mera curiosidad, mencionaremos que ‘Smell the Roses’ parece aunar los títulos y el espíritu lírico de dos discos de Cranberries, ‘Roses’ y ‘Wake Up and Smell the Coffee’. ¿Pueden ser más diametralmente opuestos musicalmente? ¿Recuerda Waters quiénes son Cranberries? Probablemente no, pero es curioso que este último disco -como ‘Bury the Hatchet’- recurriera para su portada al mítico diseñador de las portadas de Pink Floyd, el ya fallecido Storm Thorgerson. Para ellos realizó las portadas de ‘Wish You Were Here’ o ‘The Dark Side of the Moon’, entre otras decenas para Peter Gabriel, Wings, Led Zeppelin y un inagotable etcétera.

Este es el tracklist de lo nuevo de Roger Waters:

‘When We Were Young’

‘Déjà Vu’

‘The Last Refugee’

‘Picture That’

‘Broken Bones’

‘Is This The Life We Really Want?’

‘Bird In A Gale’

‘The Most Beautiful Girl’

‘Smell The Roses’

‘Wait For Her’

‘Oceans Apart’

‘Part of Me Died’