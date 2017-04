‘Despacito’ trasciende el mundo de los humanos y llega a Kim Kardashian

Como os hemos contado, ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee es ya un hit en Estados Unidos gracias a su remezcla con Justin Bieber, que convierte en oro todo lo que toca. ‘Despacito’ ha entrado en el top 9 de Billboard Hot 100 y se ha convertido así en la primera canción cantada en español que logra tal hazaña desde ‘La Macarena’ de Los Del Río en 1997, por lo que ya pueden todos sus responsables estar contentos.

Tal es el éxito de ‘Despacito’ -que sigue en el número uno de España y acumula ya casi 330 millones de reproducciones en Spotify- que incluso ha logrado trascender el anodino mundo de los humanos de a pie y ha llegado a oídos del icono intangible contemporáneo por excelencia, Kim Kardashian, esa proyección ultraperfecta de ser humano que protagoniza las revistas de corazón de medio mundo.

Durante su viaje a México, la empresaria, socialité, esposa de Kanye West, reina de los “selfies” y hermanastra de la Jenner que más mal lo está pasando ahora mismo ha querido compartir con sus fans en Twitter lo mucho que le gusta la canción en un escueto tuit en el que asegura que se ha puesto “Despactio” [sic] ya cien veces. Kim, ¿qué te costaba escribir bien el título de tu canción favorita ahora mismo?

Lo que faltaba para que ‘Despacito’ se hiciera más famosa, que Kim Kardashian la promocione a sus 51 millones de seguidores. Fonsi, ya puedes darle las gracias.

Now playing #Despactio on repeat for the 100th time

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 25, 2017