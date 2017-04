Foster the People también tiene “tringle”: escucha sus tres nuevas canciones

Como Nicki Minaj, Foster the People también ha estrenado tres singles a la vez, ‘Pay the Man’, ‘S.H.C.’ y ‘Doing It for the Money’, que ya puedes escuchar en tu plataforma de streaming favorita. No escuchábamos nada nuevo del grupo de Los Ángeles desde su último álbum, ‘Supermodel’, en 2014, a excepción de una canción contra el acoso escolar editada el año siguiente.

Estos tres temas forman parte del nuevo EP del grupo, ‘III’. Estamos nuevamente ante canciones muy melódicas y con gran peso de los sintetizadores. ‘Pay the Man’, que tiene una base de inspiración hip-hop, parece el single claro, pues es melódicamente el más potente de todos, mientras ‘S.H.C.’ tiene un punto muy Two Door Cinema Club y ‘Doing It for the Money’ otro más bien Coldplay. Nuestro veredicto, en los próximos días. Por cierto, sí, al parecer aquella cuenta atrás paraba en tres.

Recientemente hemos repasado la brillante carrera del grupo hasta ahora. Nada se sabe de su nuevo disco, si bien se entiende que esto es el adelanto de un largo que deberá ver la luz en los próximos meses y que el cuarteto, de hecho, tiene previsto presentar en España en julio. ¿O será que no habrá álbum?