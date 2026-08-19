Solange y Hilary Duff rinden tributo a Hayden Panettiere

La industria del entretenimiento se ha llenado de apoyo hacia Hayden Panettiere tras su trágico fallecimiento el pasado domingo, tras sufrir un paro cardíaco. Desde sus compañeros de ‘Héroes’ hasta Lindsay Lohan o Viola Davis, los homenajes no han parado de sucederse desde el triste suceso. Las últimas en hacerlo han sido Solange y Hilary Duff, que coincidieron con Panettiere durante sus etapas de estrellas adolescentes.

Knowles coincidió con la actriz como coprotagonistas de ‘Bring It On: All Or Nothing’, película de 2006: «Teníamos tantos parecidos en nuestras vidas, y el mundo te vio vivir en tu verdad radical mientras contabas tu historia con valentía», ha escrito la artista en redes.

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«Me honra el trabajo que hicimos juntas y que se convirtió en algo que realmente significa algo para las personas… llegando a gente que ni siquiera imaginábamos por aquel entonces, dos chicas jóvenes, intentando seguir mirando a la luz. Ahora, esta te rodea», finaliza el comunicado.

Hilary Duff, por otro lado, también coincidió con Panettiere durante su etapa adolescente en Hollywood, disfrutando de una amistad que perdió fuerza con el paso de los años: «Perdimos el contacto con el tiempo pero siempre recordaré lo trabajadora y efervescente que eras, con esa preciosa sonrisa», comienza la actriz y cantante.

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Esta recuerda sus noches «quedándonos despiertas hasta tarde, hablando y cotilleando» sobre la vida que solo ellas conocían: «Éramos parte de un pequeño grupo de personas que realmente entendían el mundo tan extraño que estábamos navegando en nuestra vida. Éramos tan jóvenes, sin ninguna idea real de cómo darle sentido a todo», concluye.

solange’s tribute to hayden “warriors 4 life” pic.twitter.com/z67spmytVb — helios (@beyzhive) August 18, 2026