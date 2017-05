Las caras de JLo y Madonna viendo a Katy Perry cantar ‘Bon Appétit’ se hacen virales

La noche del pasado martes, como probablemente estéis ya hartos de leer por doquier, se celebró la famosa gala benéfica Met, una fiesta de la moda organizada por la influyente Anna Wintour. A ella, como es costumbre, acudieron numerosas personalidades y celebrities, entre las que en esta ocasión se contaron Rihanna, Selena Gomez y The Weeknd, Jennifer Lopez, Madonna y Katy Perry.

Precisamente estas tres últimas son nuestras protagonistas por algo que ocurrió en el citado evento. Katy fue la encargada de amenizar la gala con su música y, junto a una selección de éxitos como ‘Dark Horse’, ‘Firework’ o ‘Teenage Dream’, deleitó al público allí presente con su flamante nuevo single, ‘Bon Appéttit’. Si su recepción está siendo, al menos de momento, bastante tibia por parte del público general, tampoco pareció emocionar demasiado a Madge y JLo, que además compartían mesa. Un pequeño clip de sus inenarrables caras mientras Perry, con sus gráciles movimientos “LOL white people” marca de la casa, y Migos actuaban sobre el escenario se ha hecho viral.

También fue noticia Perry por vestir en la alfombra roja uno de los modelos más comentados de la noche: un vestido diseñado por John Galliano para Maison Margiela, caracterizado por un enorme velo de gasa roja que la cubría por completo y que situaba sobre su cara, una palabra, “witness” (“testigo” o “testimonio”). Curiosamente, algunos fans han advertido un pequeño detalle: esa palabra aparecía (“Project Witness”) en el primer teaser del cuarto álbum de Perry. ¿Estaba Katy enseñándonos cuál es el título de ese nuevo disco?

Para terminar con Your Daily Katy Perry News, en las últimas horas la cantante ha colaborado con el conocido portal de cocina Tasty cocinando su propia versión de la tarta de cerezas que está sirviendo para promocionar su nuevo single culinario. El vídeo sirve de entrevista informal, hablando de su fijación por las cerezas y, para terminar, se come una porción de su propio plato. Entera. Imperdible, también, su cara al decir muy a duras penas “Bon appétit” al final.

#VIDEO | Another one of @katyperry performing Bon Appétit with @Migos at the #MetGala pic.twitter.com/wiGMAhRdZZ

— Katy Perry Pics (@katyspics) May 2, 2017