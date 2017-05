‘Want You Back’ sí es el “comeback” de Haim en condiciones que esperabas

Haim ha estrenado su nuevo single, ‘Want You Back’, en la radio británica. Por suerte, este sí era el verdadero primer single de su disco que ‘Right Now’, la canción que el grupo estrenó la semana pasada, no fue del todo. Y no es que ‘Right Now’ fuera una canción mala… pero sí dejaba un sabor de boca raro. Con la de temazos pop que tiene Haim, ¿de verdad volvía con esto?

Lo dicho: ‘Want You Back’ se parece mucho más a un single de regreso en condiciones de Haim. Es una composición típicamente pegadiza de las autoras de ‘Days Are Gone’ y contiene una buena dosis de melodías juguetonas y audaces en la línea de ‘Falling’ o ‘The Wire’. Puede incluso pecar de continuista, pero su producción parece presentar un fondo ligeramente más funk y R&B de lo que el grupo ha solido hacer en el pasado.

El nuevo álbum de Haim se titula ‘Something to Tell You’ y sale el 7 de julio. Cuatro años ha tardado en llegar la continuación de ‘Days Are Gone’, aunque las hermanas no se han cortado en presentar canciones nuevas en directo en los últimos meses, en concreto dos, ‘Nothing’s Wrong’ y ‘Give Me Just a Little of Your Love’, cuyo destino se desconoce por el momento.