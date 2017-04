Haim anuncia fecha y título de su disco y estrena ‘Right Now’, con vídeo de Paul Thomas Anderson

Lo prometido es deuda: hoy jueves Haim ha estrenado su nuevo sencillo, ‘Right Now’, después de varias pistas de su regreso dejadas en redes sociales o las calles de Estados Unidos. El tema, sin embargo, no parece un “single” de primeras, es mas bien de cocción lenta, ¿quizás un primer acercamiento al verdadero single del disco?

‘Right Now’ se presenta con un vídeo dirigido por Paul Thomas Anderson, director de ‘Boogie Nights’, ‘Magnolia’ o ‘Inherent Vice’ y de vídeos para Radiohead, Fiona Apple o Joanna Newsom, que no es más que una grabación de Haim tocando el tema en un estudio. En una entrevista para Beats 1, una de las hermanas Haim cuenta la curiosa historia de que su madre fue profesora de Paul Thomas Anderson en su niñez: que este haya dirigido su vídeo, pues, no es en absoluto casual.

El sucesor de ‘Days Are Gone’ es ‘Something to Tell You’ (vía Stereogum) y sale el 7 de julio. Hay mucha expectación por averiguar si las hermanas han logrado igualar la calidad de sus mejores singles, temas como ‘Falling’, ‘The Wire’, ‘Don’t Save Me’ o ‘If I Could Change Your Mind’ todavía suenan tan frescos como el primer día. ‘Right Now’ tiene sobre todo pinta de “grower”: es intrigante cuanto menos.