Resérvate el jueves para el regreso de Haim

Vuelve Haim. Tras cancelar su gira europea para acabar su disco, en los últimos días las hermanas Este, Danielle y Alana se han dedicado a lanzar pistas sobre su regreso en las redes sociales, como una nueva valla publicitaria que ha podido verse en las calles de Estados Unidos, o un vídeo de Danielle tocando la batería en el estudio. Ya era hora, chiquis.

Aquel vídeo iba acompañado de una fecha, 27 de abril, que es este mismo jueves, y el grupo la confirma en el nuevo adelanto de su esperada vuelta a la música que ha compartido esta tarde en Twitter, y en el que sus tres integrantes se marcan un solo de batería. En este último vídeo, Haim comparte asimismo una hora, 9 de la mañana hora este americana, por lo que puedes esperar lo que sea que publique Haim el jueves a las 15.00 hora española.

De la continuación de ‘Days Are Gone’ se sabe que el grupo ha vuelto a trabajar con Ariel Rechtshaid para el disco -él produjo su debut-, así como con Rostam Batmanglij, antiguo integrante de Vampire Weekend, que ahora produce en solitario y ha colaborado en los últimos trabajos de Carly Rae Jepsen o Hamilton Leithausen.

En una entrevista de 2016 para Entertainment Weekly, Haim aseguró que su nuevo álbum saldría este verano y precisamente este verano las tendremos actuando en varios festivales internacionales como Glastonbury o Splendour in the Grass. El trío declaraba también que no “sabemos lo que nos espera” con el disco, aunque conociendo sus productores principales… ¿un ‘Emotion’ 2.0?

Durante su gira de 2016, Haim presentó dos temas nuevos, ‘Nothing’s Wrong’ y ‘Give Me Just a Little of Your Love’, que no suenan nada a Carly y sí mucho a ‘Days Are Gone’.

April 27, 2017 — 9AM ET pic.twitter.com/DqeXcYmpcQ — HAIM (@HAIMtheband) April 24, 2017