Las canciones más infravaloradas de Eurovisión 2017

A pesar de no aparecer entre las 15 primeras canciones de las casas de apuestas para ganar el festival de Eurovisión 2017, hay una serie de temas que merece la pena destacar. Estas son las canciones medio modernas o medio dignas que sonarán en las semifinales de este martes y jueves.

Islandia

La Aminata de este año, pero con bastantes más posibilidades de quedarse por el camino (razón, aquí), es Svala. La cantante, que publicaba dos discos en su país en 2001 y 2005, presenta un irresistible medio tiempo de electropop gélido. Su vídeo, pese a caer en el tópico de neones ochenteros, tiene también posibilidades entre los fans de Tove Lo, Robyn, Shura y Ladyhawke. Le toca el martes.



Noruega

No sé si el fenómeno de productor y autor que acude con cantante invitado tiene algún sentido en Eurovisión, donde la música es en playback, pero quizá sea un guiño a las sesiones de algún que otro DJ de nuestros tiempos. En cualquier caso, el tema de JOWST con Aleksander Walmann al frente, ‘Grab the Moment’, es uno de los más modernillos de este año, merced a ese estribillo irresistible de voces distorsionadas a lo AlunaGeorge, Jack Ü, Justin Bieber, etcétera. Les toca el jueves.



Austria

Austria presenta algo parecido a lo que ha querido hacer España, pero con mejores resultados: un chiquillo debutante con una canción sencillita y amable pero con su gancho. ‘Running On Air’ podría haber sido escrita perfectamente por Gary Barlow o servir para lanzar la carrera de un One Direction en solitario. Veremos si Nathan Trent tiene suerte el jueves, pero no es que vaya muy por encima de España en las casas de apuestas.



Letonia

Entre la poca zapatilla que encontraremos este año, la propuesta de Letonia. Es la sexta vez que el grupo Triana Park intenta representar a su país en Eurovisión y este año lo ha conseguido con un ‘Line’ de ecos trance que tiene su momento para la melancolía y el recogimiento.



Serbia

Fuera del top 20 de favoritas, aunque por poco, aparece esta canción de Serbia que no está nada mal. Sin ser la panacea de la modernidad, Tijana Bogicevic ha encontrado un punto medio entre el ‘Firework’ de Katy Perry y los ritmos drum&bass que, como mínimo, servirá para abrir con fuerza la segunda semifinal. La puesta en escena parece que será un tanto ‘Euphoria’.



Moldavia

También con pocas posibilidades parece esta entretenida canción que alterna un ritmo a la moda tropical house (muy raro que no haya inundado por completo Eurovisión) con el dance de ínfulas jazzy de hace unos años (‘Americano’, ‘Mambo nº5’). Una completa bobada que además copia un título de un hit reciente de David Guetta y se llenará de novios y novias en vivo, pero que no será lo peor que veamos en la tele en la primera semifinal. Muy entretenido.



FYR Macedonia

Jana Burčeska se presenta por Macedonia con una canción pop bien fresquita, de la escuela también de Tove Lo. Asimismo presta para fans de t.A.T.u. y un poquito la Róisín Murphy más pop, ‘Dance Alone’, cuyo vídeo es un regreso a la juventud (o una crítica al ageism), por alguna razón no va favorita en las apuestas y aún tiene que lidiar con crítica y público en la segunda semifinal. Sólo han llegado a la final 1 vez en los últimos 9 años y desgraciadamente en cuanto a puesta en escena, parece que no van a liarla…



Montenegro

Entre los cantantes que puede que no superen las semifinales pero puede que sí veamos en el próximo Orgullo, Slavko, desde Montenegro. En topless en su vídeo y con una trenza-serpiente que ni Mø, este pequeño Adam Lambert presenta un corte disco llamado ‘Space’ medio mal hecho que, entre rebozamientos por el suelo y “sorpresas” de vestuario, desapercibido no va a pasar. Los ensayos prometen grandes momentos para la historia del festival. Deseando que se autoagarre la trenza el mayor número de veces posible.



Israel

Barei no ha escrito la canción de Israel de este año, pero ‘I Feel Alive’ sí tiene un puntito de drum&bass y EDM que habría podido llevar a IMRI a alcanzar la parte baja del top 40 británico en algún momento de 2014. Y eso incluye su puente étnico: peores cosas se han visto triunfando en las islas.



República Checa

Martina Bárta aparece entre las últimas posiciones de las casas de apuestas, incluso por debajo de España, con esta balada llamada ‘My Turn’, cuyo gancho en realidad es ese “baby, it’s you”. No dista tantísimo de las composiciones de Brill Building. No está muy bien redondeada, pero tampoco resulta odiosa para quienes sueñen con una maqueta de Céline Dion que pueda salvar de la quema Phil Spector.



Suiza

Timebelle canta un medio tiempo inofensivo llamado ‘Apollo’ que no va a salvar la vida de nadie y perfectamente podría aparecer en el especial “canciones de Eurovisión que no van a ningún lado” de mañana, pero en algún lugar hay una melodía medio apañada que con una puesta en escena curiosa no aburriría la que más en una final.



San Marino

La única habitante real de San Marino Valentina Monetta vuelve al festival por 4ª vez para interpretar, esta vez acompañada del americano Jimmie Wilson, un tema de corte disco. ‘Spirit of the Night’ tiene algo más que un puntito a Abba que no le ha impedido ir última en las casas de apuestas, si bien a todo el mundo le da igual: ¡esperamos verte el año que viene, Valentina!