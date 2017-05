Cerrado cartel de Bilbao BBK Live con Primal Scream, Trentemøller, !!!, Blonde Redhead…

Bilbao BBK Live da por finiquitado su cartel de 2017 con 12 interesantes confirmaciones. Primal Scream se suma a la programación del festival para presentar su último disco, ‘Chaosmosis’, y a la banda de Bobby Gillespie se añaden también Trentemøller, que sigue presentando ‘Fixion’ por nuestro país tras agotar en Madrid y Barcelona; !!! (Chk Chk Chk), que hará bailar al público de Kobetamendi con la nueva dosis de disco-funk chiflado que contiene su último trabajo, ‘As If’; y Blonde Redhead visitará España de nuevo para desgranar las mejores canciones de su evocador repertorio y las incluidas en su nuevo EP.

El resto de confirmaciones lo componen Faris Badwan de The Horrors, que actuará tras los platos; Saint Motel, Rufus T. Firefly, Izaro, Rrucculla, DJ Maadrassoo y los ganadores del Maketa Lehiaketa de Gaztea, los bilbaínos Empty Files.

Bilbao BBK Live se celebra en Kobetamendi los días 6, 7 y 8 de julio.

Así queda el cartel completo:

Jueves 6

DEPECHE MODE/ JUSTICE/ THE 1975/ AUSTRA/ CAGE THE ELEPHANT/ SPOON/ THE AVALANCHES/ XOEL LÓPEZ/ CABBAGE/ CIRCA WAVES/ GUS GUS/ IDLES/ NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO/ RRUCCULLA/ RUFUS T FIREFLY/ VULK/ ZAZKEL/ DAVID VAN BYLEN DJ/ DJ MAADRAASSOO

Basoa: DIXON/ THE BLACK MADONNA/ MIKE SERVITO/ HONEY SOUNDSYSTEM/ BALDO

Viernes 7

THE KILLERS/ PHOENIX/ FLEET FOXES/ ROYAL BLOOD/ EXPLOSIONS IN THE SKY/ TRENTEMØLLER/ ANÍMIC/ CARLA MORRISON/ COQUE MALLA/ EMPTY FILES/ IZARO/ JESSY LANZA/ JOE GODDARD Live/ LOS PUNSETES/ SUNDARA KARMA/ THE AMAZONS/ DANILESS B2B DARK DJ/ THE HORRORS DJ SET

Basoa: DAPHNI/ DJ TENNIS/ MARVIN & GUY/ NICOLA CRUZ/ BAWRUT

Sábado 8

DIE ANTWOORD/ TWO DOOR CINEMA CLUB/ PRIMAL SCREAM/ BRIAN WILSON presents PET SOUNDS/ !!! (CHK CHK CHK)/ BLONDE REDHEAD/ ATERCIOPELADOS/ LOS BENGALA/ BIZNAGA/ DELLAFUENTE & MAKA/ KOKOSHCA/ SAINT MOTEL/ THE LEMON TWIGS/ THE ORWELLS/ NARANJA/ JOTAPOP/ MARC DORIAN DJ SET

Basoa: MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE/ ANDREW WEATHERALL/ JOB JOBSE/ LENA WILLIKENS/ JAVI GREEN