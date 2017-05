Así luchará Doctor Music contra la reventa de los Rolling Stones

Como se ha anunciado esta semana, The Rolling Stones actuarán en Barcelona el próximo 27 de septiembre, esta vez trayendo su espectáculo ‘STONES – NO FILTER’. Las entradas salen a la venta el próximo martes 16 de mayo a las 10h, serán nominativas y solo podrán comprarse online en www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es. Hay 5 precios para entradas de asiento reservado: P5: 86 €; P4: 115€; P3: 165 €; P2: 190€; P1: 290€. Y después hay 3 precios para entradas de acceso general: GA B: 86€; GA A: 122€; No Filter Pit: 290€. Los anteriores precios no incluyen los gastos de distribución aplicados por el canal de venta.

Doctor Music ha distribuido un Q&A sobre la venta de entradas en el que se recalca que las entradas son nominales, que todos los acompañantes de cada persona deberán entrar con esa persona y que si en el último momento el comprador nominal no puede asistir, no podrá donarle las entradas a nadie (aunque hay un seguro en Ticketmaster). Sí existe una forma de regalar las entradas a alguien, pero se ha de decidir desde el principio. Una medida para luchar contra la reventa que tanta polémica ha generado en los macroconciertos recientes en España, desde Lady Gaga a Joaquín Sabina. Os dejamos con el Q&A:

“¿Por qué las entradas son nominativas?

Es una medida para luchar contra la reventa.

¿Cuántas entradas podrán comprarse por persona?

Hasta 8 entradas.

¿Cómo se llevará a cabo el proceso de compra?

Durante el proceso de compra, el comprador tendrá que indicar el nombre y apellido de un asistente titular, que podrá ser otra persona diferente al comprador.

Quiero regalar las entradas pero yo no iré. ¿Cómo puedo hacer?

El comprador tendrá que indicar el nombre y apellido de un asistente titular, este podrá ser otra persona diferente al comprador con lo que no hay problema en comprar entradas para regalar.

Si no soy asistente titular, ¿puedo entrar al recinto antes o después del asistente titular?

No, todos los acompañantes del asistente titular tendrán que entrar al recinto junto a él.

Si en el último momento no puedo ir al concierto, ¿no puedo cedérselas a nadie?

Si eres el asistente titular de la(s) entrada(s) y no puedes ir al concierto, no podrás cedérselas a nadie y tus acompañantes también perderán el derecho a entrar.

¿Puedo modificar el nombre y apellidos del asistente titular una vez efectuada la compra?

No, no es posible modificar el nombre del asistente una vez efectuada la compra.

¿Existe algún tipo de seguro en caso de que el asistente titular no pueda acudir al concierto?

Para seguros de asistencia consultar en www.ticketmaster.es



¿Hay entradas VIP?

Sí habrá entradas vip, en breve tendremos toda la información respecto a las entradas vip de este concierto.

¿Habrá preventas?

Sí, habrá una preventa en la aplicación móvil de The Rolling Stones. Empezará el lunes 15 de mayo a las 10h00 de la mañana y terminará el mismo día a las 17h.

¿Hay entradas para personas de movilidad reducida?

Sí habrá entradas de movilidad reducida a la venta. Para adquirir estas entradas deberás comprarlas a través del teléfono de venta de Ticketmaster 902 33 22 11. Estas entradas son específicas para aquellas personas con movilidad reducida, las personas que adquieran estas entradas deberán acreditar su discapacidad presentando su certificado de discapacidad o certificado médico. La persona con movilidad reducida podrá acceder a la zona habilitada con un acompañante, dicho acompañante también deberá comprar la entrada específica de movilidad reducida.

La nota de prensa concluye: “Por último queremos insistir en que la venta oficial de las entradas para este concierto se realizará exclusivamente en www.doctormusic.com y www.ticketmaster.com. Ninguna otra plataforma o punto de venta garantiza ni el precio ni la autenticidad de las entradas adquiridas fuera de los puntos de venta oficiales”.