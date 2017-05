Kasabian / For Crying Out Loud

En marzo, Serge Pizzorno, cabeza pensante de Kasabian, afirmaba a NME que el próximo trabajo de su banda iba a “salvar la música con guitarras del abismo”. Igual lo de ‘pensante’ es un atributo de que le viene grande.

Da la sensación de que la boutade de Pizzorno pretendía hacer de menos a ‘48:13‘, su anterior, fallido y electrónico disco. Una especie de “eh, seguimos siendo los mismos hooligans de siempre” con el que conquistar un trono que, ahora que Kaiser Chiefs están de capa caída, no ofrece mucha competencia. Y, precisamente cuando más fácil lo tenían, es cuando ha entregado su peor obra. No es que los autores de ‘Vlad the Impaler‘ –una auténtica piedra filosofal del engorilamiento– se hayan caracterizado nunca por la calidad de sus LPs –siempre han sido más de añadir 3 o 4 canciones por disco a su repertorio para los festivales–, pero al menos intentaban que el relleno tuviese unos mínimos. En esta ocasión ni se han molestado. Aun así, por increíble que parezca, y a pesar de su irregularidad, la última entrega de Kasabian tiene el honor de incluir su mejor canción hasta la fecha.

En ‘For Crying Out Loud’ el tracklist está tan poco equilibrado que no se entiende por qué no ha habido un lanzamiento más acorde al material. Un EP, singles sueltos, lo que sea. ‘III Ray (The King)‘ tiene la inmediatez, la frescura y, por qué no decirlo, la abrumadora facilidad de convertirse en un ‘must’ que ha caracterizado los mejores momentos del grupo; ‘Twentyfourseven’ es la canción por la que te unirías a un grupo de moteros para perseguir al autobús de HazteOir hasta echarlo de la carretera –poder evocador creo que lo llaman–; y ‘Comeback Kid’, con sus trompetas, demuestra que se puede componer un hit hasta cuando la inspiración no hace acto de presencia. Hasta aquí lo que más o menos se podía esperar: el ya citado hit+3 por álbum tan necesario para convertirse en una apuesta segura del FIB o de cualquier festival.

Lo mejor, y lo más absurdo también, acontece cuando llega el turno de ‘Are You Looking for Action’. 8 minutos de Primal Scream meets !!! que son irresistibles de principio a fin. ¿No resulta “curioso” que un grupo al que siempre se le ha achacado su falta de originalidad y el saqueo constante a Bobby Gillespie sea capaz de llegar a sus cotas más altas con una canción que precisamente parece una oda a los artífices de ‘Screamadelica‘? ¿No lo es más todavía cuando ’48:13’ estaba lastrado precisamente por la sombra de Primal Scream y nos han vendido ‘For Crying Out Loud’ como la salvación de las guitarras?

Lamentablemente, el resto del tracklist transcurre entre taparte la cara con un cojín de la vergüenza ajena, con los homenajes a los Beatles en ‘Put Your Life On It’, las naderías como ‘Good Fight’, y la ridiculez de los coros y palmas de ‘Wasted’. Una oportunidad perdida, en definitiva, de que Kasabian se desprendiese por fin del lastre de ’48:13′ y recuperase el brío de ‘Velociraptor‘.

Calificación: 5/10

Lo Mejor: ‘Are You Looking for Action?’, ‘III Ray (The king)’, ‘Twentyfourseven’ y ‘Comeback Kid’. Todo esto junto en un EP daba para un 8,5.

Te gustará si te gusta: desechar el relleno.

Escúchalo: Spotify