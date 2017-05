10 artistas que no debes perderte en Tomavistas 2017

Tomavistas se celebra entre los días 19 y 21 de mayo en Madrid, en el Parque Tierno Galván. El festival acaba de desvelar sus horarios, revelando que la jornada del domingo será asequible para los que el lunes trabajen o tengan clase: Polock tocarán a las 22.00 y L.A. los últimos a las 22.45. ‘Masterchef‘ acabará más tarde que Tomavistas, no os decimos más. Aprovechando el anuncio de horarios recordamos los 10 grupos que no debes perderte. En breve, rescataremos también las muchísimas joyas perdidas del cartel, que casi lo caracterizan más que sus cabezas.

Goldfrapp

Apenas un mes y medio después de la salida del notable ‘Silver Eye’, Goldfrapp estarán en Madrid para presentarlo. Teniendo en cuenta que les ha tocado el viernes 19 a eso de la medianoche, es seguro al 100% que caerán unos cuantos de sus viejos hits, pero si no, no pasaría nada. Su nuevo disco esconde joyas como ‘Ocean’ o ‘Everything Is Never Enough’. La semana que viene repasaremos su discografía.



Hercules & Love Affair

El mismo viernes 19 cerrarán el único escenario del festival Hercules & Love Affair, que vienen a presentar su notable último single salido hace un par de meses, ‘Controller’, cantado por Faris Badwan de los Horrors. No faltará de ningún modo su habitual fiestón techno-disco, normalmente con varios cantantes y baile non-stop durante su tiempo en el escenario. Por lo que se les ha visto en México recientemente, no, Andy Butler no ha renunciado a ‘Blind’.



Lori Meyers

Tras ser claramente los grandes ganadores en cuanto a popularidad del WAM el sábado pasado, Lori Meyers vuelven a Madrid, donde presentarán por primera vez en un festival los temas de ‘En la espiral’ (ya actuaron en la capital pero solo para los compradores del álbum). Un nuevo espectáculo con proyecciones cuya cumbre sigue siendo la interpretación de hits como ‘Mi realidad’ y ‘Emborracharme’… aunque os recomendamos no despistaros cuando suene esta canción interpretada por Alejandro, el guitarrista, ‘Océanos’.



C.Tangana

El que podemos considerar el 4º cabeza de cartel del viernes es C.Tangana, que después de arrasar el año pasado con la formidable ‘Antes de morirme’ junto a Rosalía, y de colgar el cartel de “sold-out” en decenas de shows, parece haber firmado por una multinacional. Eso al menos se desprende de su nuevo single, ‘Espabilao’, que seguro sonará cuando salte al escenario a eso de las 23.10, tras Lori Meyers.



The Horrors

Es una pena que The Horrors no actúen el mismo día que Hercules & Love Affair, porque quizá en ese caso podríamos esperar un featuring sorpresa de Faris en el show de Andy Butler. Pero no. The Horrors actuarán el sábado a las 22.20, un par de horas antes que los también recomendables Temples. La organización anuncia que este año sacarán nuevo álbum: “mientras terminan su próximo disco, que saldrá en 2017, están haciendo muy pocos conciertos escogidos”, indican, entre ellos este, pues “Madrid es una de las ciudades donde tienen más seguidores”.



León Benavente

Entre los grandes nombres que podremos ver el sábado 20 de mayo, a eso de las 20.45 (el mejor horario, comenzando de día, pero terminando de noche), León Benavente. No solo publicaron el enorme ‘2’ el año pasado, sino que este lo han complementado con un notable EP que incluye 4 canciones nuevas y que les sirve para refrescar repertorio. Curiosamente en su EP, cada canción tiene más streamings en Spotify que la anterior cuando suele ser al revés: muestra inequívoca de su solidez.



Los Punsetes

Los Punsetes han entrado en la lista de ventas española por primera vez con su nuevo álbum, ‘¡Viva!’, y lo que es más, han permanecido en el top 100 varias semanas. Los singles se les acumulan cada vez más, pues ya han añadido a su espléndido repertorio -de ‘Dos policías’ a ‘Maricas’ pasando por ‘Opinión de mierda’, ‘Tus amigos’, ‘Me gusta que me pegues’, largo etcétera- canciones como ‘¡Viva!’, ‘Mabuse’ y ‘Tu puto grupo’. Tocan el sábado a las 19.20.



Svper

¿Qué pasó con Svper, antes conocidos como Pegasvs? ¡Llegaron a hablarnos en 2013 de un segundo disco que nunca llegó! El proyecto de Sergio Pérez y Luciana Della Villa al fin estará de vuelta 5 años después de darnos a conocer temas como ‘La melodía del afilador’, ‘Brillar’ y ‘El final de la noche’. Tomavistas anuncia que en el festival presentarán su nuevo disco, aún por anunciar, en exclusiva. Será el viernes a la 1.20.



Jeremy Jay

El cartel del domingo 21 presenta nombres apetecibles desde la apertura de puertas a las 12.00 de la mañana y con la actuación de My Expansive Awareness a las 12.40. Estarán Polock, L.A., Enric Montefusco, The New Raemon & McEnroe… pero sobre todo destaca la presencia de Jeremy Jay. Uno de los mejores pseudo-Bowies que ha dado la historia del pop de la última década, está a punto de presentar nuevo disco. En abril editaba el tema ‘Demons’, si bien seguro que no faltan algunas pistas de discos como ‘Slow Dance’ o ‘Dream Diary’. Os dejamos con el anterior ‘Airwalker’.



Kokoshca

Delorean -antes de Suuns- cerrarán el sábado seguramente por todo lo alto. Su concierto el pasado fin de semana en WAM no decepcionó en absoluto, pero por lo reciente que tenemos su último show, vamos a completar esta lista de 10 recomendaciones hablando de Kokoshca. Les toca el sábado a las 18.00 y el reciente ‘Algo real‘ les ha ayudado a completar un repertorio que ya era de órdago. ‘La fuerza’, ‘Directo a tu corazón’, ‘No volveré’ o ahora ‘No queda nada’, ‘Mi consentido’, ‘El escultor’ o ‘RBU’ suman y siguen.