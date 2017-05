Charli XCX dice que no quiere ser independiente y que su disco saldrá en 2018

Este año, Charli XCX ha publicado un nuevo disco, ‘Number 1 Angel’, que supuestamente es una “mixtape” pero que ha salido a la venta -no es gratuito como suelen ser las “mixtapes”- y contiene sobre todo producciones de PC Music. El álbum sirve de puente entre ‘Sucker’ y el verdadero tercer disco de XCX, aunque algunos fans, asombrados por su calidad, ya lo consideran su tercer disco. Pero no Charli.

XCX ha hablado con The FADER sobre este álbum y ha confirmado la peor noticia, que se vuelve a retrasar. La cantante sabe lo que es que se su trabajo se retrase una y otra vez. Pero parece que es Charli quien ha decidido tomárselo con calma esta vez: “terminé mi disco a mediados del año pasado y creo que no lo sacaré hasta el año que viene”, ha dicho. La cantante apunta que quiere “sacar un montón de música” antes de la salida de su tercer disco y que no cree que el formato de álbum sea ya el “objetivo principal de los músicos” de todas maneras. “Sacar música de manera continuada va con la manera en la que trabajo como compositora y artista”.

La relación de Charli con su discográfica es complicada y en febrero llegó a tuitear que “no sabéis lo difícil que es sacar una puta mixtape en 2016”. Pero la cantante explica a The FADER que no plantea hacerse independiente en el futuro, que es lo que muchos de sus fans sospechan que desearía. “No creo que vaya a hacerme independiente nunca”, asegura. “El problema que tengo es que tengo un montón de ideas constantemente que básicamente necesitan financiación, y si fuera independiente tendría que invertir el mismo tiempo creando esas finanzas y pensando nuevas ideas. Sé que eso funciona para algunas personas, y estoy segura de que me las arreglaría siendo una artista independiente, pero ahora mismo estoy contenta con el equipo que mi discográfica y yo formamos”.

Efectivamente de Charli brotan ideas musicales sin parar y no tiene que jurárnoslo: tras la edición de su “mixtape” la hemos escuchado en el nuevo single de Mura Masa y, más recientemente, en lo nuevo de Whethan, ‘Love Gang’. Os recordamos que este año Charli actúa en Dcode.