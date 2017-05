Rosalía recuerda cuando conoció a Salvador Sobral y habla de Eurovisión, ¿pero puede ser ella misma una opción?

Rosalía es una de las revelaciones nacionales del año gracias a su disco ‘Los Ángeles’, que está resultando un sleeper en las listas (semanas después de su edición ha alcanzado el número 18 de ventas en España). Tras terminar el Festival de Eurovisión con la victoria de la canción jazzy de Portugal, son muchas las voces que indican que España debería haber acudido con algo más identificativo de nuestra cultura. Aunque da un poco de miedo que todos los países tomen esta vía de cara a 2018 y casi sería más loable que cada país sorprendiera ideando otra cosa o dándole un giro a esa idea, los nombres de Rosalía, Rocío Márquez, Sílvia Pérez Cruz o María Arnal i Marcel Bagés han aparecido en la prensa como opciones o están a punto de hacerlo.

Rosalía, que además en 2016 triunfaba con una canción pop como ‘Antes de morirme’, resulta haber conocido a Salvador Sobral, como recoge La Vanguardia. En concreto le conoció en la clase de armonía del Taller de Músics de Barcelona, pues Sobral ha vivido tanto en esta ciudad como en Mallorca. “Nos lo pasábamos muy bien, sobre todo cuando hacíamos jams”, indica Rosalía antes de mostrar su opinión de Eurovisión: “Me alegro mucho por él; hace muchos años, treinta o así, por lo que me cuentan, Eurovisión tenía un prestigio y significado muy diferentes de los de ahora. Me da la sensación de que actualmente lo que hacen no es nada serio. Pero también depende de lo que busques, si es visibilidad te la da al instante, como ocurre en los talent shows; es una competición, y eso lo dice todo”.

Se queda corta, probablemente, Rosalía con esos “30 años” a que hace referencia, pues hace 30 años Patricia Kraus quedaba 19ª con ‘No estás solo’, un tema que no está entre los más recordados del festival. Podría referirse quizá -solo quizá- a la 6ª posición de Nina con ‘Nacida para amar’ (1989), pero sería raro que se refiriera al ‘Made in Spain’ de La Década Prodigiosa (1988). En verdad, para encontrar intérpretes “de prestigio” que hayan acudido a Eurovisión hay que remontarse a 1983 (Remedios Amaya, que quedó última), 1975 (Sergio y Estíbaliz), 1974 (Peret) o 1973 (Mocedades). También podría referirse a aquellos años 60 en que desfilaron por el festival Raphael, Julio Iglesias o Massiel, pero de esto hace ya casi cincuenta años, más bien…

En cualquier caso, interesante reflexión que nos sitúa en un tiempo en que ir a Eurovisión no era un desprestigio, ¿se atreverían ella misma, Rocío Márquez, Pérez Cruz o Soleá Morente con o sin Joe Crepúsculo en 2018?

