Grizzly Bear dan los detalles de su disco ‘Painted Ruins’ y hablan del fin del amor en ‘Mourning Sound’

Cinco añazos después de ‘Shields‘, Grizzly Bear están de regreso con un nuevo disco. Este mismo mes compartían el primer adelanto, la rítmica ‘Three Rings’, y ahora es el turno de dar a conocer los detalles del largo y una nueva canción.

El álbum se llama ‘Painted Ruins’, no sale hasta dentro de bastantes meses, el 18 de agosto, su portada es esta que veis aquí, e incluirá 11 canciones, las que podéis encontrar listadas bajo estas líneas. La canción nueva recibe el nombre de ‘Mourning Sound’ y será la segunda del tracklist. Presenta un sonido ligeramente luminoso teniendo en cuenta que su título incluye la palabra “mourning” (“We woke with the mourning sound / It’s the sound of distant shots and passing trucks”) y su letra contiene frases como: “Deja que el amor envejezca / míralo arder y morir”. ¿Algo que ver con el divorcio de su marido de Ed Droste, anunciado en 2014?

Grizzly Bear estarán de gira el próximo mes de octubre por Europa y en noviembre y diciembre por Norteamérica. De momento, no les conocemos parada en España, ni siquiera en festivales.

01 Wasted Acres

02 Mourning Sound

03 Four Cypresses

04 Three Rings

05 Losing All Sense

06 Aquarian

07 Cut-Out

08 Glass Hillside

09 Neighbors

10 Systole

11 Sky Took Hold