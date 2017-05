Eddie Vedder (Pearl Jam) se convierte en trending topic tras la muerte de Chris Cornell

Por si fuera poco shock el de enterarnos esta misma mañana del fallecimiento del vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, Twitter nos ha dado otro susto al encontrar a Eddie Vedder entre los trending topics mundiales. Por suerte al popular cantante de Pearl Jam no le ha ocurrido nada malo en particular sino que, al lamentar la muerte de Cornell, muchos citaban a Vedder pidiendo que se cuidara mucho.

Y es que muchos se hacen cruces al entender que Eddie es el único icono grunge que queda tras las desapariciones de Kurt Cobain, Scott Weiland (Stone Temple Pilots), Layne Staley (Alice In Chains) y ahora el también cantante de Temple of The Dog –banda que precisamente formó con varios miembros de Pearl Jam–. Más allá del hecho de que esta gente obvia que el grunge fue un movimiento más amplio que el de estas bandas, obviando a artistas del calibre de Mark Lanegan o Greg Dulli (ambos con nuevos discos en el mercado), todos esos mitómanos pueden estar tranquilos: Vedder parece estar en buena forma. Hace solo unos días aparecía en la parada que la gira conmemorativa de los 30 años de ‘The Joshua Tree’ de U2 hizo en Seattle. Eddie y Mumford And Sons subieron a escena para interpretar con la banda irlandesa la canción ‘Mothers of the Dissapeared’.

En todo caso, la muerte de Cornell ha consternado tanto al público como a artistas de todo tipo: Elton John, Nile Rodgers, Jimmy Page, el citado Mark Lanegan, Billy Idol o Dave Navarro (Jane’s Addiction, RHCP) lamentaban su pérdida en Twitter.

Kurt Cobain no está, Layne Staley tampoco. Scott Weiland se fue y ahora Chris Cornell también. Hay que proteger mucho a Eddie Vedder. — ricardo tapia (@_moonsafari) May 18, 2017

Andy Wood: dead

Kurt Cobain: dead

Layne Staley: dead

Scott Weiland: dead

Chris Cornell: dead

Eddie Vedder: BETTER BE STILL ALIVE AND WELL — martyna (@seaofdeceit) May 18, 2017

Con la muerte de Chris Cornell ya sólo queda Eddie Vedder como último vocalista vivo del movimiento grunge de los 90s. — Han shot first (@Glutenian) May 18, 2017

Shocked and saddened by the sudden death of @chriscornell. A great singer, songwriter and the loveliest man. pic.twitter.com/Hwdgst8kmg — Elton John (@eltonofficial) May 18, 2017

A mutual friend called me and tells me my bro passed away. #RIPChrisCornell You are a great artist Love to Vicki and fam @nilerodgers pic.twitter.com/FhG0fhT0q1 — Nile Rodgers (@nilerodgers) May 18, 2017

Sad 2 hear of Chris Cornell passing..great singer and artist… another blow…RIP — Billy Idol (@BillyIdol) May 18, 2017

RIP Chris Cornell. Damn — mark lanegan (@marklanegan) May 18, 2017