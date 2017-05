‘J-Boy’ de Phoenix: ¿equilibrio de belleza y eficacia o pura decepción?

Parte de la redacción evalúa el esperado regreso de los franceses Phoenix. ‘Ti amo’ sale a la venta en junio.

“Phoenix han regresado con ‘J-Boy’ (reducción de ‘Just Because of You’, por si no lo habíais notado), un single en el que la única novedad son los versos casi rapeados por Mars y la preponderancia de los sintes sobre las guitarras. Una vez más, de primeras no parece nada excesivamente impresionante o llamativo. Y, sin embargo, poco a poco se va haciendo un hueco en los adentros de uno hasta alinearse muy cerca de ‘Entertainment’, ‘Lisztomania’, ‘Long Distance Run’ o ‘If I Ever Feel Better’. Su equilibrio de belleza y eficacia es algo inexplicable, casi mágico, al alcance del grupo francés y pocos más”. Raúl Guillén.

“‘J-Boy’ es muy resultona en apariencia, pero tiene poca chicha. Su aspecto es delicioso pero, ay, le empiezas a dar bocados y… hummm ¿no está un poco soso? Te lo acabas, claro, pero no te ha saciado. Mira que esa manera de cantar de Thomas Mars el estribillo, tan picarona, promete grandes sabrosuras, pero se me desinfla en el estribillo. Ojo, no me molesta que a ‘J-Boy’ la recorra el fantasma de ‘Midnight City’ o que el revival ochentero-atmosférico suene un tanto pasado de moda (¿alguien recuerda a Washed Out?); no. Todo eso sería obviable si Phoenix nos hubiera regalado un pepinazo de los suyos. Pero me temo que no es el caso”. Mireia Pería.

“A los 10 segundos de que comience ‘J-Boy’, Phoenix sueltan la artillería pesada del primer adelanto de ‘Ti amo’: diversos grupos de sintetizadores, unos formando la base machacona, otros añadiendo chispa, pero todos elaborando un fondo kitsch, retro y vintage confirmado en su vídeo italiano y en el segundo single ‘Ti amo’. Tiene gracia pero no tanta: ni de lejos cuentan con una melodía tan consistente como ‘If I Ever Feel Better’ y, tras el batacazo del álbum anterior, necesitaban algo más. Si siguen encabezando festivales tamaño Bilbao BBK Live o Vida Festival será por ‘Lisztomania’ y ‘1901’, no por estas dos canciones nuevas”. Sebas E. Alonso.

¿Qué te ha parecido el regreso de Phoenix'? Bastante buenas las dos canciones

Bastante decepcionante, de momento

Me gusta J-Boy, pero no Ti amo

Me gusta Ti amo, pero no J-Boy Ver resultados