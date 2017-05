Phoenix cantan a Battiato, a San Remo y a piernas que se abren en ‘Ti amo’

Phoenix estrenan el segundo adelanto de su nuevo disco titulado ‘Ti amo’, a la venta el próximo 9 de junio, a tiempo para que acudas con el álbum bien empollado a sus conciertos en Vida Festival y Bilbao BBK Live.

El grupo había mostrado la inspiración italo en ‘J-Boy‘ y en su vídeo, y ahora lleva la temática un poco más allá al recurrir en la letra de la propia ‘Ti amo’ a algunas cosas tan italianas como Franco Battiato y el Festival de San Remo. Más controvertidos son ese pre-estribillo y estribillo que pasan de “open up your legs” a un repetitivo “don’t tell me no”, todo ello recalcado con un lyric video para que no pierdas detalle de su nueva ocurrencia creativa… ¿quizá irónica? ¿Hemos de entender que representativa de Italia, al modo de entender de los franceses? ¿Es todo esto una gran broma? ¿Qué piensa de todo esto Francesco Gabbani?

Os dejamos con el nuevo tema ‘Ti amo’ y también con el vídeo para ‘J-Boy’, estrenado hace unos días. Warren Fu dirige una supuesta actuación retro del grupo en un programa de la televisión italiana. Como podéis ver, el lyric video de la nueva canción también es una emisión de “Canale Quattro”.

01 J-Boy

02 Ti Amo

03 Tuttifrutti

04 Fior Di Latte

05 Lovelife

06 Goodbye Soleil

07 Fleur De Lys

08 Role Model

09 Via Veneto

10 Telefono