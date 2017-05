Enterainment Weekly ha publicado en exclusiva la primera imagen oficial de Penélope Cruz como Donatella Versace y es espectacular. La actriz madrileña interpretará a Versace en una nueva temporada de ‘American Crime Story’, la serie de Ryan Murphy, que narrará el asesinato de Gionni Versace en 1997 a manos de Andrew Cunanan.

Por su parte, Edgar Ramírez interpretará a Gianni Versace, Ricky Martin a su pareja Antonio D’Amico y Darren Criss a Andrew Cunanan.

Lady Gaga había sido confirmada como intérprete de Donatella en un primer lugar, pero la noticia se desmentía poco después. La primera parte de ‘American Crime Story’ relataba la historia de O.J. Simpson.

Aunque esta es la primera imagen oficial de Cruz como Versace, a la actriz ya la han pillado tal cual vestida durante el rodaje de la serie, como muestran estas imágenes, alguna con broma incluida (y muy bien traída).

Exclusive: Here's your first look at Penelope Cruz as Donatella Versace in #AmericanCrimeStory: https://t.co/ZIlzgzZXA3 pic.twitter.com/rgAsgurytt

— Entertainment Weekly (@EW) May 23, 2017