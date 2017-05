Carta a Chris Cornell de su mujer: “sé que saldrás a buscarme y yo estaré aquí esperando”

Chris Cornell, líder de Soundgarden y Audioslave e icono indiscutible del rock de los 90, fallecía el pasado 17 de mayo tras colgarse en su hotel de Detroit. Aunque el suicidio de Cornell es un hecho, su viuda Vicky Cornell defiende que el músico actuó influido por una sobreingesta de Ativan, medicamento que Cornell tomaba por prescripción médica y que se usa para combatir la ansiedad y la depresión, que trastocó sus facultades mentales.

Pasada una semana del fallecimiento de Cornell, Vicky ha utilizado la plataforma de Billboard para dedicarle una emotiva carta en la que describe al músico como el “mejor padre, marido y yerno”. Continúa: “Tu paciencia, empatía y amor siempre ha sido evidente. Siempre has dicho que yo te salvé, que no estarías vivo si no hubiera sido por mí. Mi corazón radiaba de verte feliz, vivo y motivado, emocionado por la vida y haciendo todo lo posible para dar todo a cambio. Lo pasamos increíble en la última década y siento no haber visto lo que te pasó aquella noche. Siento que estuvieras solo y sé que ese no eras tú. Tus hijos también lo saben, así que puedes descansar en paz. Estoy rota de dolor y siempre estaré aquí para defenderte y para cuidar de tus preciosas criaturas. Pensaré en ti cada minuto de cada día y lucharé por ti. Tenías razón cuando dijiste que somos almas gemelas. Suele decirse que los caminos se cruzan se volverán a cruzar y sé que saldrás a buscarme, y yo estaré aquí esperando. Te amo más de lo que nadie ha amado en la historia del amor y más de lo que nadie lo hará”.

Tras el fallecimiento de Cornell, el repertorio del músico se ha viralizado en Spotify y hasta 50 canciones del músico pertenecientes a su trabajo en Soundgarden, Audioslave y también en solitario se han colado entre los 50 virales de Spotify. Estas son ‘Black Hole Sun’ y ‘Fell On the Black Days’ de Soundgarden, ‘I Am the Highway’ de Audioslave y ‘Billie Jean’, ‘The Promise’, ‘Seasons’, ‘You Know My Name’, ‘Sunshower’, ‘Can’t Change Me’, ‘Nearly Forgot My Broken Heart’ y un directo de ‘Thank You’ de Cornell en solitario.