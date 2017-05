Rita Ora estrena ‘Your Song’, su propio ‘Shape of You’

Rita Ora es muy amiga de Ed Sheeran, tanto que el autor de ‘÷’ no ha tenido el más mínimo problema en brindarle la oportunidad de que suceda a su ‘Shape of You’ como el gran hit del segundo cuatrimestre del año. Porque ‘Your Song’, el nuevo de single de Ora compuesto con Sheeran y Steve Mac, que además también ha producido la canción, suena con el potencial para ser un éxito.

Cinco añazos han pasado desde que la británica Rita Ora publicara su debut ‘ORA’, con el que paradójicamente logró más éxito comercial (fue número 1 y disco de platino en UK) que repercusión internacional. Además, la falta de sintonía con su sello, Roc Nation –propiedad de Jay Z–, acabó con un cruce de demandas que derivó en el fin de su relación contractual. Para más inri, cuando preparaba su segundo álbum junto a su novio de entonces, Calvin Harris (luego emparejado con Taylor Swift), su relación sentimental también se truncó y singles como ‘I Will Never Let You Down’, ‘Poison’ o ‘Body on Me’ quedaron un poco en tierra de nadie.

Ahora, tras superar una crisis de agotamiento que la llevó incluso a ser hospitalizada y ser estafada, parece dispuesta a dejar atrás todas esas complicaciones y hacer que, al fin, su segundo largo vea la luz. Si el posible éxito de ‘Your Song’ se materializa, será mucho más fácil.