Confirmados Hot Chip, Purity Ring, Sia y Jack Garratt en ‘Witness’ de Katy Perry

Cuando la semana pasada se publicaba ‘Swish Swish’, el nuevo single de Katy Perry, esta vez junto a Nicki Minaj, que acaba de colarse, de nuevo por los pelos, en el top 40 británico, ya se rumoreaba que Hot Chip fueran a estar en ‘Witness’, el disco que la cantante saca dentro de 15 días, el 9 de junio. Y así será según los créditos oficiales que ya aparecen en iTunes. Alexis Taylor y Joe Goddard están en los créditos del tema que cierra el álbum, que según Capital.FM recibe el nombre de ‘Into Me You See’.

Pero además, hay más sorpresas: Sia, que ya había colaborado con Perry, aparece en otra de las pistas, el corte 2; el pseudo James Blake Jack Garratt en el corte 6; y Purity Ring hasta en tres canciones. Corin Roddick y Megan James, muy queridos en el mundo underground por discos oscuros pero poperos como ‘Another Eternity’, están en la pista 7, la pista 8 y la pista 12. Otros participantes son Duke Dumont y Promnite, Mike WiLL Made-It y Jeff Bhasker. Curiosidad absoluta por ver qué ha preparado Perry porque además, ninguno de los singles será ninguna de las 3 primeras pistas del álbum. ¿Deja esto la puerta abierta a otros sonidos o estamos ante el disco más electrónico y underground de Katy, definitivamente?

Os dejamos con el remix que Purity Ring ya realizaron del tema olímpico del año pasado de Katy Perry, ‘Rise’, y también con su homenaje anoche a las víctimas del atentado de Manchester, donde se la vio muy emocionada. La cantante se encontraba realizando un concierto promocional en Londres, cuyo setlist con 8 hits y los 3 temas nuevos puedes comprobar aquí.

"If you can't do anything to help that's fine, but what you should do, is not let them win." Beautifully said, @KatyPerry 🙏 #WeStandTogether pic.twitter.com/XWaKF4dhxB

