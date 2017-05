Katy Perry se sumerge en los 90 en la desafiante ‘Swish Swish’ junto a Nicki Minaj

Katy Perry revela un tercer adelanto de su nuevo disco ‘Witness‘, a la venta el próximo 9 de junio, en menos de un mes. Tras la buena acogida de ‘Chained to the Rhythm‘ y la mala de ‘Bon Appétit‘, la cantante presenta un tema llamado ‘Swish Swish’, totalmente inmerso en sintetizadores noventeros (parece que le cogió el gusto en ‘Walking On Air’), en el que se hace acompañar por primera vez de Nicki Minaj. Esta parece que no va a dejar pasar ni un solo fin de semana sin presentar single nuevo, vídeo nuevo o ambas cosas.

‘Swish Swish’ basa su estribillo y título en una metáfora relacionada con el mundo del baloncesto (“Swish, swish, bish / Another one in the basket”, siendo “swish” una canasta “limpia”), mientras la letra parece en general una victoria autoproclamada frente a los “haters” (“And I’m a courtside killer queen / And you will kiss the ring”), de manera muy clara (“Your game is tired / You should retire”). Por su parte, Minaj tiene una gran frase en la que indica que los “beefs del rap” le garantizan “más cheques”. Este tema ha sido coproducido por Duke Dumont. Musicalmente, parece que estaremos ante el disco más dance y underground de Katy Perry. Hay rumores que indican que el álbum tiene 15 pistas y que en él colaboran Sia y Hot Chip (Alexis Taylor y Joe Goddard aparecen con los apellidos intercambiados en Wikipedia), pero esto no ha sido confirmado todavía.

Aparte de editar 3 singles sueltos, Nicki Minaj ha sacado este año sencillos junto a David Guetta, Jason Derulo, DNCE, Major Lazer… De momento, el que mejor está funcionando con diferencia es el de Jason Derulo.