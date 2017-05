Las joyas perdidas de Primavera Sound 2017

Sí, este año los cabezas de cartel de Primavera Sound vuelven a ser espectaculares. Hoy sin embargo exploramos la programación en busca de sus joyas escondidas, entre ellas, un ídolo de David Bowie, un grupo emparentado con ‘Stranger Things’, un italiano que lo fusiona todo y un colectivo ruso que hace mantras tibetanos.

Annette Peacock

La artista de Brooklyn era uno de los grandes ídolos de David Bowie y su segundo disco, ‘I’m the One’, publicado en 1972, ha adquirido con el tiempo una relevancia incuestionable: en este álbum Peacock sintetizó su voz de maneras que hoy suenan muy contemporáneas y utilizó estilos de jazz libre y proto hip-hop o electrónica que recuerdan al trabajo de los primeros Goldfrapp, Portishead o Jenny Hval. Sencillamente es una de las artistas más importantes del cartel, aunque también una de las más desconocidas.

King Gizzard & The Lizard Wizard

El grupo de rock psicodélico australiano es uno de los más peculiares de la actualidad en cualquier género: su último disco se ha hecho con instrumentos afinados microtonalmente (lo que produce más notas que las posibles en la tonalidad occidental) y el anterior se reproducía en un “loop” continuo (la nota final conecta con la primera). Pero lo mejor es que un grupo con un nombre tan bueno como el suyo ha de manejar buenas canciones y a este le sobra.

S U R V I V E

El cuarteto de Austin vive el mejor momento de su carrera profesional tras componer varios temas para la banda sonora de la serie de Netflix ‘Stranger Things’. El grupo crea música instrumental electrónica con sintetizadores analógicos y con ella evoca las bandas sonoras de películas de terror y ciencia ficción de los 70 y 80 o incluso las fantasías futuristas de Vangelis o Jean-Michel Jarre.

Phurpa

Los mantras de Phurpa son una de las grandes rarezas de Primavera Sound: más que un grupo un colectivo cambiante de músicos -liderado por Alexei Tegin- que procede de Moscú pero cuya música emerge desde el Tibet budista y bebe también de las tradiciones y las músicas antiguas de Irán y Egipto para fusionarlas con exploraciones de música electro-acústica e industrial. Un concierto que será más bien un ritual de culto. Suena de maravilla.

Mitski

Mitski no es exactamente una “joya perdida” de Primavera Sound puesto que su último disco apareció entre los mejores del año para numerosas publicaciones especializadas. Pero más allá de las revistas lo cierto es que su nombre sigue sin sonarle a mucha gente y esto no puede seguir así: ¿cómo puede una persona que ha compuesto una canción tan espectacular como ‘Happy’ no ser todavía una gran estrella?

Noga Erez

La revelación israelí ha generado comparaciones con Björk o FKA twigs, si bien su pop con influencias de hip-hop corrosivo y future bass parece tener más puntos en común con M.I.A. y Santigold que con estas dos artistas. Erez es además una artista comprometida políticamente, como demuestra su canción ‘Dance While You Shoot’. Temazos como ‘Pity’ u ‘Off the Radar’ desprenden a su vez una energía magnética y su debut, que sale próximamente en City Slang, no podría tener mejor pinta.

Front 242

Surgido a principios de los 80, el grupo belga capitaneado por Jean-Luc De Meyer sentó las bases de la música electrónica industrial, un estilo que la banda misma llamó Electronic Body Music y que cristalizó en clásicos pop como ‘Headhunter’ o ‘Tragedy for You’. Front 242 es precedente clarísimo de grupos como Depeche Mode, HEALTH o Lust for Youth.

Kelly Lee Owens

La artista que solía vender discos a Björk en la tienda Rough Trade de Londres ha publicado este año un recomendable álbum debut que fusiona tecno ambiental y pop y coquetea con sonoridades dream pop o con ritmos de la tradición india. Parece lo mismo de siempre, pero Kelly Lee Owens tiene un sonido especial: heredera del sonido ‘The Eraser’ es una de las escultoras de música electrónica que más canciones bonitas hace.

Iosonouncane

Desde Italia llega la inclasificable propuesta del italiano Jacopo Incani, un cantante con un registro histriónico pero sobre todo un compositor capaz de fusionar canción italiana, electrónica ambiental, folk pastoral y rock psicodélico con naturalidad, transgrediendo además la forma de canción pop clásica y optando en su lugar por alargar sus composiciones incluso hasta los 10 minutos.

CLUBZ

“Sabes que yo sé, vengo a suplicarte un poco más” es uno de los estribillos más pegadizos que produjo el pop en español en 2016: pertenece a ‘El rollo’ de CLUBZ, un dúo de México que publica en CANADA Editorial y que produce canciones de post-disco y boogie ochentero con tanto estilo como buenas melodías. ‘Popscuro’ es su single más reciente y otro deleite electropop.