Los solapes más dolorosos de Primavera Sound 2017

Primavera Sound ha presentado esta tarde los horarios de su programación de 2017. Como siempre, hay solapes dolorosos, aunque no trágicos y ya adelantamos que los grandes nombres de esta edición se han programado con especial cuidado para que nadie pueda perdérselos. Este es un resumen de las coincidencias que más nos han llamado la atención.

Jueves, 1 de junio

El jueves habrá que hacer un pensamiento entre dos pesos pesados de la música en sus respectivos ámbitos. Por un lado, Solange, autora de uno de los claros discos de 2016, ‘A Seat at the Table’, actúa de 20.50 a 21.50 en Mango; por otro, Broken Social Scene, el queridísimo grupazo (literalmente) de Canadá que nos dio a Feist, presenta su nuevo disco un poco antes, de 20.30 a 21.25 en Ray-Ban. Si eres fans de Solange y Glass Animals, lo sentimos, estos tocan justo cinco minutos después que ella en Pitchfork y terminan diez minutos antes (20.55-21.40 en Pitchfork).

Nos complace informar que el concierto de Bon Iver podrá verse cómodamente sin hacer piruetas por el Fòrum para ver todo (22.00-23.30 en Heineken), pero ojo, arrastra consigo 40 minutos de The Afghan Whigs (22.40-23.40 en Ray-Ban). Por otro lado, encontramos un curioso solape entre Slayer, que tocan de 23.40-00.50 en Mango, y Death Grips, que siguen separadísimos y actúan de 23.50 a 00.50 en Primavera (y solapan también con S U R V I V E, compositores de la banda sonora de ‘Stranger Things’, que actúan a partir de las 00.20 en Pitchfork). Sin problema con Aphex Twin (1.00-3.00 en Heineken), a menos que te mueras por ver también a a Joy Orbison (1.30-2.30 en Desperados Club) o The Black Angels (00.55-1.55 en Ray-Ban).

Viernes, 2 de junio

Buenas noticias en la programación del viernes: nada especialmente destacado coincide con Frank Ocean, que actúa de 22.15 a 23.45 en Mango, aunque ojo si te gustan tanto Mac DeMarco como Sampha, pues coinciden media hora: el primero toca de 20.50 a 22.05 en Heineken y el segundo, de 20.25 a 21.25 en Ray-Ban. Tampoco habrá que hacer enormes sacrificios para ver a The xx (00.00-1.30 en Heineken), aunque tenemos malas noticias para ti si no querías perderte a Abdulla Rashim (00.15-1.15 en Bacardí Live). También podrás disfrutar a Swans (22.50-00.50 en Pitchfork) sin que la programación te amargue la vida, pero tendrás que escoger entre Run the Jewels (1.45-2.55 en Mango) y los pioneros de la electrónica Front 242 (1.50-2.50 en Primavera).

Sábado, 3 de junio

El sábado sí es un día de coincidencias importantes. No durante el concierto de Arcade Fire, que actúa de 00.00 a 1.40 en Mango, aunque si eres súper fan de King Krule, lamentamos informarte que ambos conciertos coinciden (00.20-1.20). El mítico Van Morrison toca de 19.15 a 21.15 en Heineken, conque tendrás que sacrificar la primera si deseas ver a Angel Olsen (20.25-21.25 en Ray-Ban). Metronomy toca de 21.25 a 22.25 en Mango: fatal para fans a su vez de Teenage Fancub, que actúa cinco minutos después, de 21.30 a 22.30 en Primavera. Grace Jones (22.35-23.50 en Heineken) se comerá el espectáculo entero de Hamilton Leithauser (22.35-23.25 en Pitchfork) y Japandroids (1.50-2.50 en Primavera) casi lo mismo con Skepta (1.55-2.55 en Heineken).