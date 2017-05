OMD demuestran el buen envejecer de su synthpop clásico

Hace un par de semanas Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMD para abreviar, anunciaron la continuación del álbum que publicaron en 2013, ‘English Electric’. Se titula ‘The Punishment of Luxury’, un disco en el que dicen combinar “la anhelante nostalgia y el romance idealizado” de sus trabajos previos con una salida de su zona de confort. Ha sido enteramente escrito, interpretado y producido por Andy McCluskey y Paul Humphreys y verá la luz el día 1 de septiembre.

Tras darnos a conocer ‘La Mitrailleuse’ mediante un vídeo animado de Henning M. Lederer que mostraba escenas inspiradas en la I Guerra Mundial y la Revolución Industrial, hoy el dúo británico presenta otro nuevo extracto del álbum, una ‘Isotope’ que de forma evidente se inspira en los Kraftwerk más clásicos, combinándolos con ese romanticismo al que ellos mismos aluden y que imprimen en sus melodías vocales.

OMD regresaron a la actividad discográfica en 2010 con el notable ‘History of Modern’, reivindicando una estética que muchos grupos posteriores han copiado. En 2013 publicarían el antes citado ‘English Electric’, ya solo con Andy y Paul a los mandos de la nave. Recordemos que, justo hace ahora dos años, ofrecían un gran concierto en la jornada inaugural de Primavera Sound, demostrando que su repertorio es mucho más que ‘Enola Gay’.

‘The Punishment Of Luxury’

1. The Punishment of Luxury

2. Isotype

3. Robot Man

4. What Have We Done

5. Precision & Decay

6. As We Open, So We Close

7. Art Eats Art

8. Kiss Kiss Kiss Bang Bang Bang

9. One More Time

10. La Mitrailleuse

11. Ghost Star

12.The View From Here