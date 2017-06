Rae Morris “renace” en un nuevo single muy ‘Homogenic’

La artista británica Rae Morris regresa tras la edición, 2 años atrás, de su debut, ‘Unguarded’. Hoy, 1 de junio, publica un nuevo single titulado ‘Reborn’ que, en principio, parece que formará parte de un nuevo álbum que verá la luz a lo largo de este año, editado de nuevo por el sello Atlantic. La canción vuelve a recordar, especialmente en su parte vocal, a Kate Bush, referencia frecuente para ella. Sin embargo, su producción en esta ocasión es más audaz de lo que venía mostrando, rememorando por momentos a la Björk de ‘Homogenic’.

Rae Morris se dio a conocer con la balada ‘Don’t Go’ en 2012 –popular por su aparición en la serie televisiva ‘Skins’–, aunque en 2014 su carrera vivió un significativo avance gracias a su participación en 3 cortes de ‘So Long, See You Tomorrow’, a la postre el ¿último? disco de estudio de Bombay Bicycle Club, y ‘Up Again’, una de las canciones contenidas en ‘New Eyes’, el debut de Clean Bandit.

Con ese espaldarazo Morris lanzó meses después un ‘Unguarded’ producido con Ariel Rechtshaid y Fryars que, sin un single de éxito abrumador, sí consiguió un éxito considerable de ventas en su país, Reino Unido. Un disco construido sobre todo sobre baladas y medios tiempos que, como explicaba nuestro compañero Sergio del Amo, evidenciaba su talento pero recordaba demasiado a otras artistas femeninas como Marina Diamandis, Natasha Khan o la ya citada Kate Bush.