MNDR y Scissor Sisters quieren bailarlo todo a la vez en ‘Swerlk’

La músico, cantante y productora Amanda Warner, MNDR, parecía semi-desaparecida. Tras emerger en 2010 con un un single poderosísimo, ‘Fade To Black’, aún tardó un par de años en publicar su debut ‘Feed Me Diamonds’ (2012). Un disco notable que, sin embargo, no logró reforzarla comercialmente y, de hecho, su segundo disco, del que llegó a anunciar incluso su título ‘The Mainstream’ y a lanzar un single, ‘Kimono’.

Sí logró, en cambio, consolidarse como una intérprete y compositora de confianza para featurings en discos de Mark Ronson, RAC, Jai Wolf, TOKiMONSTA, Sweet Valley (el proyecto paralelo de Nathan de Wavves, con los que publicó el EP ‘Dance 4 a Dollar’), Flume (en cuyo ‘Skin’ interpretaba el tema ‘Like Water’) y Charli XCX (co-escribió ‘Baby Girl’, de su reciente mixtape). Ahora Warner regresa con fuerza, nada menos que con un single en el que colaboran sorprendentemente Scissor Sisters –sorprendente porque lo poco que se sabía de ellos es que Jake Shears acaba de iniciar una gira en solitario por EE UU–.

Se llama ‘Swerlk’ y es un número decididamente bailable que mezcla disco funk y dance noventero, que merece convertirse en un himno para el próximo Orgullo Gay. Máxime cuando todos sus beneficios irán destinados a Contigo, una fundación destinada a dar a apoyo a las familias y amigos de las víctimas de la masacre de Orlando en el club Pulse, el pasado año. “Swerlk”, que tiene su propia web, es la conjunción de “twerk”, “swirl”, “twirl”, “work” y “swerve”, palabras que implican diversos pasos de baile, todos concentrados en un solo concepto. “Lo quiero todo”, comienza diciendo la canción. De momento cuenta con un colorido lyric video lleno de animalitos, pero esto pide a gritos un videazo.