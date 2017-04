Jake Shears sale de gira solo: ¿qué diantres ha pasado con Scissor Sisters?

Jake Shears de Scissor Sisters ha anunciado mini gira por Estados Unidos durante el mes de junio: el cantante pasará por Kentucky, Tennessee, Georgia, Alabama y Louisiana. Se deduce que a la noticia de esta gira ha de suceder el anuncio de un single, un disco… un nuevo proyecto, algo. En 2016, Shears compartía una imagen de letras nuevas en Instagram con la frase: “por fin tengo algo que decir”, pero nada se ha concretado por ahora.

Efectivamente, del Instagram de Shears se desprende que el artista ha estado trabajando en música en los últimos tiempos: aparte de la foto mencionada, Shears ha fotografiado a Mr. Hudson tocando para él en un estudio de Kentucky, y esta semana, Shears se ha dejado ver en Coachella actuando con Sofi Tukker. Además, recientemente ha realizado una nueva sesión de fotos “después de mucho tiempo”. Parece que el cantante está listo para volver al redil. ¿Pero qué diantres ha pasado con Scissor Sisters?

En 2012, tras el fin de su gira en promoción de ‘Magic Hour’, Scissor Sisters anunció un descanso indefinido tras su último concierto en Londres. En concreto, Ana Matronic aseguró que el grupo no volvería a actuar en la ciudad “en un buen tiempo” y que sus integrantes se dedicarían a sus propios proyectos a partir de ese momento. Por supuesto, el grupo dejaría de tocar en Londres y en cualquier otro sitio del mundo y lo de un “buen tiempo” iba muy en serio, pues de eso hace ya cinco años.

El descanso de Scissor Sisters solo puede deberse a razones comerciales. El grupo vendía varios millones de copias con sus dos primeros discos, nos dejaban clásicos del pop para la posteridad como ‘Take Your Mama’ o ‘I Don’t Feel Like Dancin’, esta última pinchadísima hoy en día tanto o más que en su año de salida, pero sus ventas se desplomaban extrañamente con su tercer álbum, ‘Night Work’, y tocaban fondo con ‘Magic Hour’. Con este panorama, es normal que el grupo decidiera parar.

El hundimiento comercial de Scissor Sisters es un misterio que puede explicarse con que ‘Ta-dah’ no era tan bueno como su primer disco, o con que ‘I Don’t Feel Like Dancin’ no era el single que el grupo necesitaba para consolidarse, a pesar de que hoy podría considerarse su mayor clásico. En cualquier caso, en algún punto de su carrera el público de Scissor Sisters decidió abandonar al grupo y de vender 3 millones de copias con su primer disco, este pasó a no vender ni 20.000 con el último. Titulares como este hace años que quedan lejos y es una pena que ni canciones tan enormes como ‘Fire with Fire’ o tan divertidas como ‘Shady Love’ hayan podido salvar a Scissor Sisters del inevitable descanso temporal al que han terminado sucumbiendo.

En los últimos tiempos, Shears ha colaborado con Kylie Minogue y Nile Rodgers en un single reciente de NERVO, ‘The Other Boys’. Por su parte, Ana Matronic se ha dedicado a su trabajo como dibujante de cómics y a pinchar en la radio británica, Del Marquis ha publicado su primer disco como SlowKnights, Babydaddy ha co-escrito ‘Ghetto Boy’ de Tinashe y Randy Real… no se sabe. Por lo menos, Shears arranca proyecto, veremos qué tal le va.