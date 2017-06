Cigarettes After Sex: canciones para después de hacer el amor

“Incluso los perros se ponen tristes después de eyacular”, cantaba Nacho Vegas en su canción ‘En la sed mortal’. Y lo cierto es que el grupo de Brooklyn Cigarettes After Sex, captura en su nombre –que juega irónicamente con lo tópico– y sobre todo en su música esa sensación de paz, melancolía y derrota a la que aludía el cantautor asturiano.

Este grupo está liderado por Greg Gonzalez, un músico de El Paso, Texas, que se mudó a Nueva York tras terminar sus estudios universitarios. La banda comenzó allá por 2008 siendo un proyecto personal de Gonzalez que, explica, “emulaba los sonidos de los singles de Madonna en los 80, Erasure y New Order”, a los que luego sumó una obsesión por The Smiths y The Jesus and Mary Chain. De aquello emergió, en 2012 y ya con una banda consolidada, ‘EP I’, un primer lanzamiento con 4 canciones cuyos referentes, en cambio, estaban mucho más cerca de ser Slowdive, Mazzy Star y, sobre todo, Galaxy 500. Canciones como ‘Nothing’s Gonna Hurt You Baby’ o ‘Dreaming of You’ obtuvieron una notable repercusión, si tenemos en cuenta que hablamos de dream pop pop narcotizado y evocador. Aunque su gran éxito en Youtube es su versión del clásico AOR de REO Speed Wagon, ‘Keep On Loving You’.

Desde entonces, han tardado 5 años en concretar el que es su homónimo álbum de debut, que ha visto la luz este pasado viernes, 9 de junio, coincidiendo con su presencia en NOS Primavera Sound Oporto 2017. Pero su propuesta ha variado más bien poco, a tenor de lo mostrado en singles como ‘K’, ‘Apocalypse’ o ‘Each Time You Fall In Love’. Un disco que a todas luces podría convertirse en una joya para las próximas tardes calurosas para los fans de los sonidos más reposados y románticos.

Cigarettes After Sex presentarán su debut en nuestro país el próximo otoño: el 27 de noviembre estarán en la sala El Sol de Madrid y el 29 de noviembre en La [2] de Apolo, en Barcelona.