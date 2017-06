Moby regala su nuevo disco parodiando una nota de prensa de Donald Trump

El pasado año el célebre músico y productor Moby, que se hiciera enormemente popular a finales de los 90 gracias a las canciones de su álbum ‘Play’, se alejaba un poco de la electrónica y entregaba ‘The Systems Are Failing’, un disco de rock firmado junto al grupo The Void Pacific Choir. Meses después, tiene un nuevo disco llamdo ‘More Fast Songs About The Apocalypse’ y, además, lo entrega en libre descarga.

Lo ha hecho, además, de una manera curiosa y ácida: imitando el formato de una nota de prensa emitida por la Casa Blanca, firmada por un tal John Miller (un álter-ego que empleaba Donald Trump en los años 80 para hablar con la prensa, según Pitchfork). La nota subida a una web imita bastante bien el estilo dialéctico del Presidente de Estados Unidos, y no tiene desperdicio (todo sic y las negritas no son nuestras):

“Desde la mesa de John Miller:

A quién pueda interesar,

El Moby artista, que es viejo y triste, está sacando álbumes número 2 con The Void Pacific Choirs – aparentemente ‘More Fast Songs About The Apocalypse’.

No puedo decir que me guste pero ahí está. Hicieron el álbum #1 antes de que mi jefe, Donald J. Trump (que es una persona real, como yo) se convirtió en Presidente de Los Estados Unidos. Moby artista fue invitado a la inauguración (LA MÁS GRANDE) pero no. El primer disco que sacaron es muy ruidoso… como este segundo, mirad el título, está claro. Pero es como si odiaran América y creyeran que NO ES GRANDE DE NUEVO. Así que, no escuchéis esto porque yo no lo haré, ¡incluso aunque lo estén dando gratis! ¡Idiotas!

¿Apocalipsis? ¿Yo no veo verdaderos caballitos por ninguna parte? TRISTE.

M.A.G.A. [Ndr: acrónimo de Make America Great Again],

John Miller

(Soy un publicista increíble, ese Steven Colbert (NOTICIAS FALSAS) y John Oliver (NOTICIAS FALSAS) ¡ME ADORAN!)”

Moby ha sido uno de los músicos más volcados contra Donald Trump desde que se iniciara su mandato y, efectivamente, fue uno de los que rechazó actuar en su fallida fiesta de investidura. De hecho, recientemente usó su perfil de Facebook para asegurar que disponía de información “de confianza” sobre las relaciones entre el gobierno ruso y el equipo de Trump que, supuestamente, pudieron interceder en el proceso electoral.