Katy Perry (no) opina sobre el regreso, justo esta semana, de Taylor Swift a Spotify

Katy Perry ha vuelto a contestar en una entrevista preguntas sobre su archienemiga Taylor Swift, aunque quizá empiece a no haber mucho más que decir después de que la cantante haya dicho cosas como que la perdona y le pide perdón. Quizá en el futuro Perry evite esta cuestión, pero lo cierto es que al menos sí había una cuestión nueva que tratar antes: ¿qué opina de que Taylor Swift haya vuelto a Spotify justo en el día de lanzamiento de ‘Witness‘?

Esa es la pregunta que han realizado desde Today.com en una entrevista con vídeo que puede verse a través de su web. En torno al minuto 4 le preguntan si su nuevo tema ‘Swish Swish’ va sobre alguien en concreto, y es una respuesta a ‘Bad Blood’ de Taylor Swift, y ella responde que no ha tenido solo una única persona que haya intentado ponerle la zancadilla en su vida, sino varias. “No es sobre nadie en particular”. Cuando la periodista le pregunta qué piensa de que Swift haya vuelto a Spotify justo esta semana, Perry responde: “No sé, sólo puedo responder por mí”.

Katy Perry también habla en esa entrevista sobre cómo algunas de las cosas que hace no le gustan a sus padres (como la sexualizada ‘Bon Appétit’), pero indica que ellos han de entender que es una persona independiente. La cantante también ha concedido una entrevista a NME en la que habla de cómo ha ido a terapia durante 5 años, ha ejercido meditación trascendental y ha ido a terapia de grupo con sus padres. “Ha sido increíble, aunque no muy inglés”, bromea. También describe los 3 singles de su álbum de la siguiente manera: “’Swish Swish’ es una peineta, ‘Bon Appétit’ es quizá el chocho y ‘Chained to the Rhythm’ la cabeza, así que es como una liberación mental, una liberación sexual o una liberación de todas las cosas negativas que no me valen”.

Katy Perry también es parte del nuevo disco de Calvin Harris, que se espera para finales de este mes. Este acaba de compartir un divertido teaser de 2 minutos en el que un loro va pinchando al azar el supuesto vinilo. Sin embargo, aún no podemos escuchar la voz de Katy Perry en este avance.