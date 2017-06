Sorpasso: ‘HUMBLE.’ pulveriza las cifras de todo hit pasado de Kendrick Lamar… ¿qué pasará con ‘LOYALTY’?

‘HUMBLE.’ no es que se haya convertido en poco tiempo en la canción más famosa de Kendrick Lamar, sino que ha pulverizado las cifras de todo hit anterior del artista hasta el punto de que cabe preguntarse si realmente es su mejor canción con tantísima diferencia sobre las demás. ¿O quizá ha sido más bien la canción que se ha estrenado en el momento adecuado después de un par de años de “sleepers” y buena promoción?

El single principal de ‘DAMN.‘ se estrenaba esta primavera logrando ser casi de inmediato el primer número 1 en singles de Lamar en Estados Unidos (sin contar su “featuring” en ‘Bad Blood’ de Taylor Swift, que por cierto, no está teniendo mucho éxito con su tardía llegada a Spotify). Pero además lograba un considerable impacto en otros lugares del mundo más ajenos al hip-hop, como nuestro propio país, donde se ha mantenido durante varias semanas en la parte baja del top 100: tras 8 semanas sigue en el puesto 81 tras haber llegado al puesto 61, toda una hazaña para una canción de estas características que desde luego no ha sido apoyada por las radiofórmulas. Entre pitos y flautas, ‘HAMBLE.’ tiene 315 millones de reproducciones en Spotify, cifra en la estela de los mayores hits no de Drake, pero sí de Selena Gomez. Va camino de doblar los streamings de ‘King Kunta’ (180 millones), el mayor hit de ‘To Pimp a Butterfly‘, que ya ni sale en su top 10 particular, tomado por el entusiasmo de ‘DAMN.’; y supera de largo también a los hits del anterior ‘good Kid, m.A.A.d. City‘: ‘m.A.A.d city’ (200 millones) y ‘Bitch, Don’t Kill My Vibe’ (167 millones).

La pregunta es si alguna otra canción de ‘DAMN.’ puede acercarse, con un poco de promoción, aunque sea un poquito, el alcance de ‘HUMBLE.’. Las canciones favoritas del público son el sencillo con vídeo ‘DNA.’ (148 millones de streamings) y ‘LOVE.’ con Zacari (90 millones), pero parece que lo que se prepara es un vídeo de ‘LOYALTY’ con Rihanna, del que ya hay alguna filtración y que podría llevar esta canción más allá de los 200 millones de streamings. Sin gran promoción, ya iban 90…

Según las estimaciones de Mediatraffic, ‘DAMN.’ es el 3er. disco más vendido en todo el mundo en 2017, con cerca de 2 millones de copias, solo superado por “Divide” de Ed Sheeran y ‘More Life’ de Drake.