‘Pop Ur Pussy’: el “alegato a favor de la libertad de género y sexual” de C. Tangana

C. Tangana ha estrenado un nuevo tema, ‘Pop Ur Pussy’, que no es en inglés, aunque sí contiene un gancho en este idioma, “pop your pussy like this”. El tema es una producción de Alizzz y se presenta con un llamativo videoclip realizado por El Palomar en el que varios personajes interpretan la canción frente a la cámara. Son personajes extravagantes y andróginos, algunos de ellos, de hecho, aparentemente transgénero. El vídeo llega justo unos días después de la polémica entrevista de C. Tangana con Cadena SER, donde el autor de ‘Mala Mujer’ aseguraba que no es ni machista ni feminista sino “transexual” y a pocos días de que actúe en el Orgullo de Madrid.

C. Tangana de hecho ha hablado sobre esta polémica charla y otros asuntos con El Palomar en una entrevista recién publicada en la web de estos segundos, en el que el cantante pregunta si les ha parecido mal que se declarara transexual en la SER: Estos responden que no: “nos nos parece mal porque hay que visibilizar, pero sobretodo lo que hay que hacer es entender y apoyar a las personas que viven día a día como trans”. Continúa: “Cuando alguien declara que jamás saldría con una persona trans, está siendo transfóbico, porque se apoya en el prejuicio de que todas las personas trans son de una manera determinada, suponiendo que se puede distinguir quién es o quién no es trans a simple vista. En realidad, no hay ninguna forma de saber si alguien es trans mirándolx”.

El Palomar es el proyecto de dos artistas de Barcelona, Mariokissme y R. Marcos Mota, un espacio que busca aplicar y promocionar la teoría queer o de género no binario a través de la cultura (música, arte plástico, performances) o de la celebración de simposios. El espacio busca la erradicación de la homofobia, la transfobia, el sexismo y el racismo.

La nota de prensa de Sony escribe que ‘Pop Ur Pussy’ es “un alegato artístico a favor de la libertad de género y sexual y pone sobre la mesa el problema del género binario en la sociedad del siglo XXI”.