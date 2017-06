Goldie se refiere a Banksy como “Robert”… ¿Del Naja?

Goldie ha vuelto. El autor del seminal ‘Timeless’ publicaba el pasado viernes un disco doble llamado ‘The Journey Man’ que ha tenido a bien promocionar en un podcast llamado Distraction Pieces. Y allí se ha ido un pelín de la lengua refiriéndose al artista Banksy, el grafitero más conocido del mundo moderno, de identidad desconocida, como “Rob” o “Robert”.

Su cita es: “Algo como el graffiti, que ha inspirado al mundo respecto a tipos de letra o cualquier cosa que tenga algo que ver con gorras de béisbol o unas jodidas sneakers, puede ser aún malinterpretado en cuanto a su esencia. Pero dame unas letras pompa, ponlas en una camiseta, escribe “Banksy” y ya está. Ya la podemos vender. Sin faltar el respeto a Robert, creo que es un artista brillante, que ha trascendido el mundo del arte”.

La declaración reabre el debate sobre si Banksy podría ser Robert Del Naja de Massive Attack, como se dijo hace un tiempo, pues algunas acciones de Banksy coincidían con algunas fechas de la banda de trip hop; alguien llamado Robin Gunningham u otro Robin o Robert. Según su ex mánager, sólo 15 personas saben quién es Banksy y, a pesar de que ya no se habla con él, asegura que jamás revelará su identidad.

Las declaraciones pueden escucharse en el minuto 36 de este podcast, como informa el NME.

Whoops. Goldie might have outed Banksy as "Robert" (Del Naja) on a podcast. Fast-forward to 34 mins here https://t.co/wtL1vPKHBg.

— Kosso 🌀 (@kosso) June 22, 2017