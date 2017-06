La promoción del tercer disco de The xx en 6 fallos

‘I See You’ es un gran álbum, y además es un gran tercer disco, pero, en torno al medio millón de copias en todo el mundo según las estimaciones de Mediatraffic, está siendo el mayor fracaso de la carrera de The xx. No es un fracaso-fracaso, y más de uno y más de dos matarían por esas 450.000 unidades (saludos a Britney Spears, por decir alguien), pero lo que está dejando la promoción del disco es la sensación de ocasión perdida. Sí, a ellos, tan artys, les da igual. Pero, de nuevo, los grandes discos también se recuerdan por grandes estrategias de márketing o como mínimo, grandes vídeos, o grandes cosas de cualquier tipo.

El timing del single

‘On Hold’ es, probablemente, la mejor canción de The xx, pero su edición, un 10 de noviembre, no suena ahora mismo como demasiado acertada: el tema es bailable, el más veraniego del disco y, además, a mediados de noviembre, las listas de lo mejor del año de semanarios y mensuales anglosajones están bastante cerradas, o totalmente cerradas. La canción apareció en pocas listas de lo mejor de 2016 y tampoco aparecerá ya entre lo mejor de 2017, lógicamente.

El timing del álbum

Enero es un buen mes para lanzar un disco si quieres ser número 1, pero mal mes para alcanzar grandes cifras. Es uno de los meses en que se venden menos álbumes, en que el mercado está más vago, y rara vez, por tanto, los grandes álbumes se lanzan durante este mes. Hay excepciones, por supuesto, como ’21’ de Adele, pero ahí va un dato: ni Radiohead, ni Beyoncé, ni Taylor Swift han lanzado ninguno de sus discos en enero, ni nos lo imaginamos. Y es bastante dudoso que Adele vuelva a hacerlo.

El vídeo de ‘On Hold’

The xx saben hacer vídeos tan icónicos como ‘Islands’. ¿Por qué esta vez no hemos visto ninguno similar? El videoclip de ‘On Hold’ tenía mucho mensaje, muy bonito, contra la homofobia, por ejemplo, ¿pero era necesario que fuera tan DIY, tan paupérrimo, que apeteciera tan poquito volver a verlo? Otro dato: ‘On Hold’ lleva 58 millones de reproducciones en Spotify. En Youtube, solo 17. ¿Alguien se ha olvidado de que un vídeo sirve para fortalecer la entidad de una canción?



El mal elegido segundo single y el vídeo rollazo

¿De verdad ‘Say Something Loving’ es la segunda canción más comercial del álbum? Bueno, da igual: ¿de verdad ‘Say Something Loving’ es la segunda mejor canción del álbum? Ignoro aún a qué público se dirigían con esta elección. ¿A los cuatro fans de Alessi Brothers? El vídeo, otra equivocación que vuelve a dividir (entre 7, en este caso) los streamings de Spotify. ¿Qué hay de ‘Dangerous’?



El desperdicio de ‘I Dare You’

The xx estrenaron ‘I Dare You’ en vivo en Saturday Night Live, pero no la comercializaron. Ni la subieron a iTunes ni a Spotify. Cuando conocimos su versión de estudio, hay hasta quien ya la tenía gastada. A día de hoy, y a pesar de aparecer en Spotify por encima de ‘Say Something Loving’, sigue sin lanzarse oficialmente como single. Su canción más pop. Es verano. Es luminosa. Y está metida en un cajón.



El nuevo vídeo

The xx acaban de subir a Spotify la versión deluxe del disco con bonus tracks, de los que ya os hablamos, pues estaban disponibles en la caja del álbum. ¡Es el momento, después de MESES de lanzar el tercer single! Pero vaya, han estrenado un vídeo para una demo (sí, una demo) de ‘Brave for You’ (sí, ‘Brave for You’, que ni está en el top 10 de Spotify) que, lo habéis adivinado, es un completo aburrimiento.

Ellos son muy monos, muy de mostrar su sencillez, controlar todo ellos… Yo… voy a ponerme otra vez los vídeos de ‘Paranoid Android’, ‘Karma Police’ y ‘No Surprises’.