Robbie Williams, Rita Ora, Stormzy, Jessie Ware, One Direction… juntos por las víctimas de la Torre Grenfell

La pasada semana el mundo quedó conmocionado por el incendio de un edificio de viviendas en la ciudad de Londres, la Torre Grenfell, cuyas 24 plantas quedaron totalmente arrasadas en pocos minutos, posiblemente a causa de un nuevo revestimiento en su fachada, causando 79 víctimas entre muertos y desaparecidos.

Como no podía ser de otra manera, numerosos artistas se han visto afectados ante esta catástrofe tan cercana para todos los habitantes de Londres y Reino Unido. El popular productor y A&R Simon Cowell inmediatamente movilizó a numerosos músicos y artistas bajo el nombre de Artists for Grenfell, para lanzar un single benéfico que no solo rindiera homenaje a los fallecidos y desaparecidos sino que también contribuyera a ayudar económicamente a los familiares de las víctimas y damnificados por la destrucción del edificio.

Hace unas horas se ha lanzado una versión coral de la célebre ‘Bridge Over Troubled Waters’ de Simon & Garfunkel, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la entidad benéfica The London Community Foundation. En ella se reúnen docenas de los más populares artistas británicos que han querido y podido sumarse a esta iniciativa.

Robbie Williams, Roger Daltrey y Pete Townshend de The Who, Nile Rodgers, Jessie Ware, Biran May de Queen, Carl Barât de The Libertines, Louis Tomlinson y Liam Payne de One Direction, Rita Ora, Paloma Faith, Bastille, Dua Lipa, John Newman, James Blunt, Pixie Lott o Geri Halliwell, por citar a unos pocos (adjuntamos el listado completo más abajo), participan en esta canción (y también en su vídeo oficial) que comienza con unos versos de Stormzy que realmente ponen en situación de esta tragedia: “Podía haber sido la casa de mi madre, podías haber sido mi sobrino, o yo mismo el que hubiera estado ahí arriba”.

5 After Midnight

Angel

Anne-Marie

Bastille

Brian May – Queen

Carl Barât – The Libertines

Craig David

Deno

Donae’o

Dua Lipa

Ella Eyre

Ella Henderson

Emeli Sandé

Fleur East

Gareth Malone & The Choir for Grenfell

Geri Halliwell

Gregory Porter

James Arthur

James Blunt

Jessie J

Jessie Ware

John Newman

Jon McClure – Reverend and the Makers

Jorja Smith

Kelly Jones – Stereophonics

Labrinth

Leona Lewis

Liam Payne

London Community Gospel Choir

Louis Tomlinson

Louisa Johnson

Matt Goss

Matt Terry

Mr Eazi

Nathan Sykes

Nile Rodgers

Omar

Paloma Faith

Pixie Lott

Ray BLK

RAYE

Rita OraRobbie Williams

Shakka

Shane Filan

Stormzy

The Who (Roger Daltrey, Pete Townshend)

Tokio Myers

Tom Grennan

Tony Hadley

Tulisa

WSTRN