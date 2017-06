Así sonará ‘Woman’, el regreso conservador y country de Kesha

Kesha vuelve y no, no en plan hard rock con Eagles of Death Metal. Por lo menos de momento. Ni tampoco en plan rocanrol de serie b. Kesha vuelve en plan country. Pero no, tampoco con el objetivo en la pista de baile en plan ‘Timber’. Kesha ya no es la estrella del pop que nos dio ‘Tik Tok’ o ‘Blow’.

El “comeback” de Kesha en realidad es conservador. Eso es lo que desprende ‘Woman’, su nuevo single, que la cantante ha adelantado en sus redes sociales (aunque luego ha sido borrado) y que es country de cabo a rabo. Tan conservadora parece ‘Woman’ que soplando sale polvo de su letra “soy una maldita MUJER, no necesito a un hombre que me tenga bien amarrada”.

La canción se ha adelantado a través de un “teaser” que muestra un trozo de su videoclip, co-dirigido por la propia Kesha, y en el que la cantante aparece conduciendo un coche y vestida con un traje de “cowgirl”. Kesha intenta claramente reconducir su carrera a través de la tradición: a Miley Cyrus le ha funcionado, ¿por qué no a ella? Más daño que el que ha hecho a su carrera su trifulca legal con Dr. Luke no puede hacerle…