Day Wave / The Days We Had

Con la cabeza gacha, mirando al suelo y hundiéndose en el fango. Así comienza el disco de debut de Day Wave: “I’m laying around / my head on the ground / I feel / like I’m sinking in”. Y así termina, con la que según el mismo Jackson Philips, hombre orquesta, autor y productor de este proyecto, es su canción más personal, ‘I’m Still Here’. “Me siento como un adolescente, miro al suelo”, indica, antes de ofrecer una contrapartida optimista “pero estoy aquí, todavía estoy aquí”, aunque la distorsión de las guitarras y la tristeza de los arreglos, un tanto Radiohead excepcionalmente en ese caso, aseguren lo contrario.

Los estereotipos de personajes inadaptados a través de una larga lista de inseguridades pueden ser para muchos el gran hándicap de este ‘The Days We Had’, sobre todo porque llegan a salpicar a lo musical. Jackson Philips se empapa de sonidos procedentes de la C-86, del indie pop de ligerísimas distorsiones y de los punteos de post-punk que podrían haber salido de cualquier disco de los 80 de The Cure. “Sometimes I pretend that I’m not here / I close my eyes and try to disappear”. Ya sabes, si te esfuerzas, puedes desaparecer, que decían aquellos… solo que aquí la gran presencia de teclados de la generación post-‘Drive’ y los bajos a lo New Order sirven para poner cierta distancia con los que parecen los mayores referentes de Day Wave, The Drums y The Pains of Being Pure at Heart.

En ese sentido, es un acierto que ‘The Days We Had’ comience con ‘Something Here’, y que poco después aparezca algo como ‘Ordinary’. La primera tiene un aire a The Jesus and Mary Chain, pero pasada por el prisma de Peter Hook. La segunda tiene un ritmo bailable pese a su dedicatoria a los desarraigados: “¿te sientes como yo? también eres alguien normal, y buscas algo más”. Y es que si no fuera por estos detalles, estaríamos ni más ni menos que ante un álbum de The Drums que sale a la vez que un disco de The Drums.

Está clarísimo en el estribillo de ‘On Your Side’, cuando comienza ‘Wasting Time’, cuando ‘Promises’ emerge en la segunda mitad como el gran himno de esa segunda parte del disco (“me diviertes y eres cool / y yo… ¿soy cool? / Tal vez no, pero lo puedo intentar / Así que hagamos algo antes de morir”) y hasta cuando el artista decide poner su toque años 50, es decir, ofrecer su ‘Down By the Water’ particular, ‘Disguise’, que por título, letra (“we’re perfect in our eyes”) y arreglos, podría cerrar un episodio de ‘Twin Peaks’ cualquier día de estos.

No es, pues, la originalidad el gran fuerte de Day Wave, pero hay dos buenas noticias: una, aquí hasta la instrumental ‘Bloom’ podría haber sido un single si la hubiera trabajado y desarrollado un poco más. Porque si ‘Something Here’ y ‘Wasting Time’ ya se acercan a los millones de streamings de las anteriores ‘Drag’ y ‘Gone’ (extraídas de sendos EP’s), ‘Ordinary’ y ‘On Your Side’ deberían ser las siguientes. Y dos, Day Wave nunca se desintegrará hasta terminar constituyendo un proyecto unipersonal como The Pains, The Drums y en gran medida, The Cure: ya es un proyecto unipersonal, así que un “grupo” menos que puede separarse o diluirse.

Calificación: 7,7/10

Lo mejor: ‘Ordinary’, ‘Promises’, ‘Something Here’, ‘On Your Side’

Te gustará si te gustan: como dirían Ting Tings, “The Drums, The Drums, The Drums”, aunque producidos por Johnny Jewel

Escúchalo: Spotify