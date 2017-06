10 hits probables del Orgullo Gay 2017… y probables canciones del verano

Hoy 28 dejo junio es el Orgullo Gay, y el día en que arranca en Madrid la puesta de largo del WorldPride con el pregón y actuaciones como las de Nancys Rubias y Fangoria en la Puerta del Sol, entre otras. Como cada año hacemos un repaso a la música que sonará sí o sí en el Orgullo, lo que incluye numerosas candidatas a canción del verano.

Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

Cuanto antes lo asumas mejor: ‘Despacito’ va a seguir sonando hoy, mañana, el siguiente, dentro de dos meses y probablemente hasta que termine el año por mucho que te pese y no, no será gracias a Justin Bieber sino a Luis Fonsi y Daddy Yankee, que se han coronado este año con este hit mundial sobre un coito hecho “despacito”, que ya era un exitazo en España y Latinoamérica antes de conquistar Estados Unidos y Reino Unido, y que es básicamente la nueva ‘Macarena’.



Leticia Sabater / El pepinazo

Leticia Sabater conquistó el Orgullo 2016 con ‘La salchipapa’ y este año lo volverá a hacer con su versión vegetariana, como ella misma la ha llamado, ‘El pepinazo’, un tema ligeramente más experimental que sin embargo nos deja una buena lista de frases para enmarcar y repetir hasta la saciedad en momentos de ebriedad descontrolada: “siete gintonics, dos tequilas y un buen pedo / para demostrarte que ya no eres el que quiero”. Toma pepinazo.



Enrique Iglesias, Descemer Bueno, Zion, Lennox / Súbeme la radio

No hay verano y, por lo tanto, no hay Orgullo sin el éxito de turno de Enriquito. ‘Súbeme la radio’ es un nuevo número reggaetón de Iglesias en la onda de ‘Bailando’, ahora con Descemer Bueno, Zion y Lennox, pero lo mejor es que su estribillo drama queen encaja muy bien con las fiestas que nos ocupan: “súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol”. ¡Precioso!



Sandro Rey / Lagarta

La melena negra más famosa de España también quiere su hit reggaetón y su propuesta es ‘Lagarta’, una canción “creepy” donde las haya en la que Sandro Rey sucumbe a los poderes de una femme fatale que le usa para hacerse famosa: “niña, tú solo buscas la fama, no sabes cómo hacer para entrar en mi cama”, denuncia Rey, que sin embargo está “muy caliente” y no puede contenerse: “si me tocas, te toco, niña, y si me miras te miro, y si me besas, te beso: me comes, te como”. La piel de gallina.



Shakira / Me enamoré

El “mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita” de Shakira ha conquistado al público español: ‘Me enamoré’ es la quinta canción más escuchada en España en estos momentos y no es de extrañar, pues al margen de la dichosa letra, lo cierto es su ritmo reggaetón y su estribillo se pegan.



Aless Gibaja / Menéalo

Tras su salida de Gran Hermano VIP Aless Gibaja ha estrenado su propuesta a canción del verano, ‘Menéalo’. Gibaja lleva la corriente a las modas y en lugar de sumarse al reggaetón ha optado por un ritmo merengue muy similar a éxitos de Shakira como ‘Rabiosa’. La canción tiene gancho, pero lo mejor son sus frases tipo “esta noche será salvaje, venga baby, no te rajes”, muy aptas para integrarlas al vocabulario cotidiano.



Camila Cabello / Crying in the Club

La música disco nació para el escape, por eso quizá no son tantos los artistas que se han retratado llorando en la discoteca a causa de un corazón roto. Robyn lo hizo en la magistral ‘Dancing On My Own’, el hit de Alcazar se titulaba ‘Crying in the Discotheque’… Y ‘Crying in the Club’ de Camila Cabello viene a suplir la carencia de hits sobre este tema con un gran estribillo que samplea ‘Genie in a Bottle’ de Christina Aguilera.



Natalia / Un poco de mí

La otrora Britney española es ahora la J Lo española en este ‘Un poco de mí’ de sonido y vídeo tropicalete que ha llevado a su recopilatorio a entrar en la lista de álbumes de nuestro país (top 16, ya fuera). La intérprete de himnos como ‘Besa mi piel’ o ‘Vas a volverme loca’, dos canciones que siguen sonando en las discotecas gays a día de hoy, ya tiene a sus fans unidos por que vaya a Eurovisión en 2018. Una pena que ‘Un poco de mí’ haya salido antes de tiempo.



Ikki, Ms. Nina / Chic

Nos negamos a superar el “claro que sí, guapi”, que por supuesto era más que una frase con gancho en un anuncio publicitario: ya era un temazo de Ms. Nina producido por Ikki antes del “boom” de Chicfy. Y si ya estás hasta el ojete del “chic para mí, chic para ti”, atento a ‘Pastillas’.



Danny Ocean / Me rehúso

El Orgullo 2017 suena a Jamaica. Lo sabemos por Luis Fonsi, también por Shakira, por supuesto por Drake, pero también por Danny Ocean, este cantante venezolano cuyo nombre probablemente desconocías hasta ahora pero que está sonando fuerte actualmente gracias a ‘Me rehúso’, un elegante dancehall que es top 4 en la lista de éxitos española y además es una de las canciones más escuchadas en Spotify en el mundo.